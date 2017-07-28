به گزارش خبرگزاری مهر، مطبوعات انگلیسی روز جمعه تائید کردند که تیم فوتبال چلسی مشتاق جذب رناتو سانچس، بازیکن جوان بایرن مونیخ است. چلسی تا اینجای کار در بازار نقل و انتقالات تابستانی بیش از ۱۰۰ میلیون پوند هزینه کرده است و «آلوارو موراتا»، «تیمو باکایوکو» و «آنتونی رودیگز» را به خدمت گرفته است.
«کارل هاینتس رومنیگه» رئیس باشگاه بایرن مونیخ در گفتگو با گاتزتا در این باره توضیحاتی داده است. رومنیگه گفت: حداقل ۱۰ تیم به دنبال سانچس هستند. بعد از بازی روز سهشنبه کونته اطلاعاتی درباره او خواست چون میتواند در زمین تفاوتها را ایجاد کند. «کارلو آنچلوتی» از عملکرد تیم مقابل چلسی راضی بود و در نتیجه با آرامش خاطر میتواند به موضوع سانچس بپردازد. اما موضوع این است که تنها اجازه میدهیم او با قرارداد قرضی از ما جدا شود و در واقع ما هنوز روی او حساب میکنیم.
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