به گزارش خبرگزاری مهر، مطبوعات انگلیسی روز جمعه تائید کردند که تیم فوتبال چلسی مشتاق جذب رناتو سانچس، بازیکن جوان بایرن مونیخ است. چلسی تا اینجای کار در بازار نقل و انتقالات تابستانی بیش از ۱۰۰ میلیون پوند هزینه کرده است و «آلوارو موراتا»، «تیمو باکایوکو» و «آنتونی رودیگز» را به خدمت گرفته است.

«کارل هاینتس رومنیگه» رئیس باشگاه بایرن مونیخ در گفتگو با گاتزتا در این باره توضیحاتی داده است. رومنیگه گفت: حداقل ۱۰ تیم به دنبال سانچس هستند. بعد از بازی روز سه‌شنبه کونته اطلاعاتی درباره او خواست چون می‎تواند در زمین تفاوت‎ها را ایجاد کند. «کارلو آنچلوتی» از عملکرد تیم مقابل چلسی راضی بود و در نتیجه با آرامش خاطر می‏تواند به موضوع سانچس بپردازد. اما موضوع این است که تنها اجازه می‎دهیم او با قرارداد قرضی از ما جدا شود و در واقع ما هنوز روی او حساب می‏کنیم.