توانمندی ما اقتدار و عزت ما را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در اینستاگرام درباره عزت و اقتدار ایران در مورد علم و تکنولوژی فضایی نوشت:

«امروز علم و تکنولوژی فضایی برای ما بسیار حائز اهمیت است و هر چه توانمندی و قدرت ما در علوم مختلف بیشتر شود، اقتدار و عزت ما ارتقاء خواهد یافت.

در پسابرجام، فرصت لازم به دست آمده تا هم از تجربه دیگران استفاده کنیم و هم با اراده و کوشش مضاعف متخصصان و دانشمندان خودمان بتوانیم دستاوردهای بیشتری که باعث بروز و توسعه ملی می‌شود، داشته باشیم.

امروز پایگاه ملی فضایی امام خمینی(ره) با پرتاب آزمایشی موفقیت‌آمیز ماهواره‌بر سیمرغ به فضا به‌طور رسمی افتتاح شد. این پایگاه که نخستین پایگاه سکوی ثابت جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود، همه مراحل آماده‌سازی، پرتاب، کنترل و هدایت ماهواره‌برها را به‌عهده دارد.

پایگاه فضایی امام خمینی(ره) در فاز نهایی قادر است همه نیازهای کشور در مدار پایین کره زمین (مدار LEO) را پوشش دهد. ماهواره‌بر سیمرغ نیز قادر است ماهواره‌هایی تا وزن ۲۵۰ کیلوگرم را در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار دهد.»