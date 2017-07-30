مهدی علی‌بیگی کارگردان انیمیشن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این روزها بیشتر مشغول طراحی و ساخت یک بازی کامپیوتری است، گفت: «چنج اُور» آخرین پروژه انیمیشن من بود که چندی پیش در سایت «کارتون برو» که یک مجله اینترنتی معتبر است، نمایش داده شد.

وی ادامه داد: این روزها وارد فضای بازی کامپیوتری شده ام و با همکاری شرکت «دیده ما» طراحی شخصیت های یک بازی با نام «هردمبیل» را برعهده گرفتم که یک پروژه بسیار سنگین است. البته فعالیت من در این بازی کامپیوتری به پایان رسیده است.

کارگردان انیمیشن «چنج اُور» بیان کرد: در حال حاضر نیز مشغول پروژه دیگری در حوزه بازی کامپیوتری شده ام که با همکاری شرکت «دیده ما» ساخته می شود. کارگردانی این پروژه نیز برعهده خودم است و نام آن «فیلیپین فیلیپ» است.

وی ادامه داد: «فیلیپین فیلیپ» از ابتدا یک طرح ترنس مدیا بود یعنی این پروژه هم می توانست به صورت انیمیشن ساخته و هم به عنوان یک بازی معرفی شود به همین دلیل ساخت این پروژه را به شرکت «دیده ما» پیشنهاد دادم و قرار همکاری برای ساخت آن منعقد شد.

علی‌بیگی در پایان گفت: البته انیمیشن را فراموش نکرده ام و بعد از پایان پروژه مورد نظر، دوباره به دنیای انیمیشن باز می گردم زیرا تعدادی طرح و ایده دارم که امیدوارم بتوانم آن را به سرانجام رسانم.