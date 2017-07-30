به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات قدیانی، ازجمله ویژگیهای این مجموعه میتوان به متنوع بودن داستانهای آن اشاره کرد. دراین قصهها مخاطبان کودک و والدین آنها با مجموعهای متنوع روبرو میشوند که دربرگیرنده افسانههای کهن، قصههای معاصر، قصههای ایرانی و غیرایرانی، قصه ضرب المثلها، شعرها و... که با روایت و زبانی نو گردآوری شدهاند.
در بخشی ازاین مجموعه داستان آمده است: «زمستان بود و برف میبارید. رضا کوچولو پشت پنجره ایستاده بود و بیرون را تماشا می کرد. حیاط خانه، از برف سفید شده بود. رضا به درخت سیب توی باغچه نگاه کرد. گنجشگی روی آن نشسته بود. رضا مدتی به گنجشک کوچولو نگاه کرد. بعد پیش مادر برگشت و گفت: «نمیدانی مامان... روی درخت سیبمان یک گنجشک بیچاره نشسته. فکر میکنم خیلی سردش است. نمیشود برای او هم یک بلوز بافتنی ببافی؟»
مجموعه قصههای « ۳۰ قصه برای ۳۰ شب» نوشته مژگان شیخی با تصویرگری عطیه سهرابی، ویژه فصل زمستان و گروه سنی پیش دبستانی و سالهای اول و دوم ابتدایی در ۱۱۲ صفحه با تیراژ ۱۶۵۰ نسخه و به قیمت ۲۵۰۰۰ تومان در نوبت چاپ سوم منتشر شده است.
