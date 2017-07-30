۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۲۴

خادمی مطرح کرد:

تلاش زنگنه برای باقی ماندن در کابینه دوازدهم

نائب رئیس کمیسیون انرژی در واکنش به ادعای اصلاح طلبان مبنی بر عدم تمایل زنگنه به حضور در کابینه گفت :وزیر نفت علاقه دارد بازهم در کابینه بماند و این بحث ها به خاطر ماندن است نه رفتن.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از روزنامه های اصلاح طلب  امروز تیتر اصلی خود را «کابینه بدون زنگنه» انتخاب کرد و در گزارشی بلند نسبت به تشکیل کابینه بدون حضور «زنگنه» هشدار داد و مدعی شد اخباری در اختیار دارد که بر اساس آن زنگنه استعفای خود را به رئیس جمهور ارائه داده است. بماند که دوره مسئولیت زنگنه در وزارت نفت، عملا با پایان دولت یازدهم خاتمه می یابد و دیگر نیازی به استعفای وی برای عدم حضور در کابینه بعدی نیست.

در همین حال هدایت الله خادمی نماینده مردم ایده و نائب رئیس کمیسیون انرژی، در واکنش به ادعاهای این روزنامه اصلاح طل در صفحه شخصی خود نوشت: «وزیر نفت علاقه دارد باز هم در کابینه بماند و این بحث ها به خاطر ماندن است نه رفتن، اگر قصد بر رفتن بود زحمت جمع کردن امضای نمایندگان چرا؟»

اشاره خادمی به نامه اخیر جمعی از نمایندگان در حمایت از وزیر نفت بود که در صحن علنی مجلس هم قرائت شد. حدود دو هفته قبل معاون پارلمانی وزارت نفت امضای نمایندگان مجلس را برای بیانیه ای جمع کرد که در آن ضمن تشکر از «اقدامات بی نظیر زنگنه » در ۴ سال گذشته ابراز امیدورای کرده بودند که از توانمندی های وی در «۴ سال آینده» نیز استفاده شود.

    • ااا IR ۱۲:۴۷ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      وقتی انتخاب ما دکتر روحانی هست پس ما به انتخابهای او احترام میگذاریم و اعتماد کامل میکنیم. اعضای کابینه هر فردی باشه چون مورد اعتماد ایشونه مورد اعتماد همگی است.
    • عبداله IR ۱۴:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      زنگنه بهترین گزینه برای وزارت نفت است
    • کارشناس ارشد شیمی IR ۱۵:۰۶ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      احسنت بر آقای خادمی بخاطر بیان واقعیات به زیباترین شکل ممکن- اطرافیان زنگنه اینو بدونن دیگه اینگونه عوام فریبی ها دمده شده -دیگه توهین به شعور مردم نکنید.
    • رضا ح IR ۱۵:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      آقای زنگنه گفته به احمدی نژاد گفتم سرپل صراط جلوتو میگیرم. میخوام به آقای زنگنه بگم نیروهای زحمت کش قراردادی و پیمانکاری هم جلوی شما رو سرپل صراط میگیرند. حق اونها را چهار سال پایمال کردی .
    • بازنشسته IR ۱۵:۳۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      زنگنه بسیار نیروی صادق و مفیدی است که توانست جلوی رانت بسیاری افراد پرنفوذ رو بگیرد .
    • مارال IR ۱۵:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
      وقتی نفت و منافع کشورمون رو به حراج گذاشته چطور هنوز بهترین گزینه است این که برای کابینه قبلی اصراری برای وزارت نداشت حالا چی شده می خواد وزیرباشه؟

