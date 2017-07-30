تلاش زنگنه برای باقی ماندن در کابینه دوازدهم

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از روزنامه های اصلاح طلب امروز تیتر اصلی خود را «کابینه بدون زنگنه» انتخاب کرد و در گزارشی بلند نسبت به تشکیل کابینه بدون حضور «زنگنه» هشدار داد و مدعی شد اخباری در اختیار دارد که بر اساس آن زنگنه استعفای خود را به رئیس جمهور ارائه داده است. بماند که دوره مسئولیت زنگنه در وزارت نفت، عملا با پایان دولت یازدهم خاتمه می یابد و دیگر نیازی به استعفای وی برای عدم حضور در کابینه بعدی نیست.

در همین حال هدایت الله خادمی نماینده مردم ایده و نائب رئیس کمیسیون انرژی، در واکنش به ادعاهای این روزنامه اصلاح طل در صفحه شخصی خود نوشت: «وزیر نفت علاقه دارد باز هم در کابینه بماند و این بحث ها به خاطر ماندن است نه رفتن، اگر قصد بر رفتن بود زحمت جمع کردن امضای نمایندگان چرا؟»

اشاره خادمی به نامه اخیر جمعی از نمایندگان در حمایت از وزیر نفت بود که در صحن علنی مجلس هم قرائت شد. حدود دو هفته قبل معاون پارلمانی وزارت نفت امضای نمایندگان مجلس را برای بیانیه ای جمع کرد که در آن ضمن تشکر از «اقدامات بی نظیر زنگنه » در ۴ سال گذشته ابراز امیدورای کرده بودند که از توانمندی های وی در «۴ سال آینده» نیز استفاده شود.