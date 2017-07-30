به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو تهران، امیر بنی‌هاشمی تهیه کننده برنامه «عقربه» با اشاره به ویژگی های این برنامه که به تازگی تولید شده است، بیان کرد: این برنامه در قالب طنز و با محوریت آیتم های متفاوت تاکنون از استقبال مخاطبان برخوردار بوده است و با توجه به تنوع و بهره گیری از زبان طنز انتظار می رود که مخاطبان بیشتری را جذب کند.

وی افزود: میثم عبدی در نقش دکتر اِنی وی و امین قاضی در نقش مخاطبی که با طرح پرسش های طنز و کمدی با برنامه در تماس است، به ایفای نقش می پردازند.

بنی هاشمی یادآور شد: بخشی از برنامه با عنوان «عقرب زلف کج» طراحی شده که یک مجله کوتاه طنز است که گاهی مرتبط با موضوع و برخی اوقات هم تناسبی با موضوع برنامه ندارد و کلیت آن به موضوع زمان می پردازد.

بنی هاشمی اظهار کرد: ما بخشی طراحی کردیم که با عنوان «تنها صداست که می ماند» روی آنتن می رود، این بخش به تهیه کنندگی صادق داوری فر، تولید می شود و ما بیشتر با افکت و یک متن کوتاه سر و کار داریم. «تهران به وقت زندگی» هم بخش گزارشی برنامه است که محمدرضا میرحسینی با توجه به موضوع روزانه با مردم در قالب طنز گفتگو می کند.

این برنامه شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح از شبکه رادیویی تهران موج اف. ام ردیف ۹۴ مگاهرتز پخش می شود.