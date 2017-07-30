به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، شرکت هواووی سال گذشته موبایل «میت ۹» را ساخت. این دستگاه دارای صفحه نمایش بزرگ و باکیفیت بود و یکی از جالب ترین موبایل های سال گذشته میلادی نیز به حساب می آید. اکنون طبق گزارش های رسیده نسخه دیگر آن یعنی «میت ۱۰» نیز به زودی رونمایی می شود. البته این موبایل با رقابت شدیدی در بازار باید دست و پنجه نرم کند.

گزارش های اخیر نشان می دهد بخش سخت افزاری میت ۱۰ بسیار قدرتمند خواهد بود. به گفته مدیر بخش فناوری محصول هواووی، میت ۱۰ دارای باتری طولانی تر و نمایشگر تمام صفحه است. همچنین سرعت موبایل نیز افزایش یافته و قابلیت های عکاسی نیز ارتقا یافته اند. علاوه بر آن این موبایل قابلیت های دیگری نیز دارد که می تواند با اپل رقابت کند.

طبق گزارش های مختلف میت ۱۰ دارای بدنه ای فلزی (مانند میت۹) است. همچنین پیش بینی می شود از صفحه نمایش خمیده ۲.۵QuadHD (با وضوح ۲۵۶۰ در ۱۴۴۰ پیکسل) و یک RAM ۸ گیگابایتی در آن استفاده شود. طبق همین گزارش در میت ۱۰ از تراشه ۶۴ بیت ۸ هسته ای (Kirin۹۷۰) استفاده خواهد شد.

پشت دستگاه میت ۱۰ دو دوربین وجود خواهد داشت؛ دوربین ۱۶مگاپیکسلی با حسگر RGB و دیگری دوربین ۲۳ مگاپیکسلی با حسگر مونوکروم. همچنین پیش بینی می شود این دستگاه دو دوربین سلفی داشته باشد(۱۲ و ۸ مگاپیکسل). علاوه برآن موبایل مذکور حاوی حسگرهای بیومتریک نیز خواهد بود.

البته تاریخ دقیق عرضه میت۱۰ اعلام نشده است. اما پیش بینی می شود این موبایل در دسامبر سال جاری عرضه شود.