«بیست و یک روز بعد» با صدای مهدی یراحی افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاح رسمی فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» نخستین ساخته سینمایی محمدرضا خردمندان دوشنبه شب ۹ مرداد ساعت ۲۱:۳۰ در پردیس ملت برگزار می شود.

این مراسم همزمان با نخستین روز از ششمین جشنواره بین المللی فیلم شهر و نمایش این فیلم در این رویداد سینمایی در سالن شماره ۳ پردیس ملت برگزار خواهد شد.

در این مراسم از تیتراژ و موزیک ویدیوی «بیست و یک روز بعد» با صدای مهدی یراحی رونمایی به عمل خواهد آمد.

نامزد بهترین فیلم از نگاه تماشاگران سی و پنجمین جشنواره فجر، از چهارشنبه ۱۱ مردادماه روی پرده سینماها می آید. به همین مناسبت تیزر جدید این فیلم منتشر شد.

در این فیلم ساره بیات، حمیدرضا آذرنگ، امیرحسین صدیق، جلال فاطمی، رضا استادی، سینا رازانی به همراه ۲ بازیگر نوجوان سینمای ایران مهدی قربانی و حسین شریفی نقش آفرینی می کنند.

عوامل فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» عبارتند از کارگردان: سیدمحمدرضا خردمندان، تهیه کننده: محمدرضا شفاه، نویسنده: سیدمحمدرضا خردمندان، احسان ثقفی، خواننده: مهدی یراحی، مدیر فیلمبرداری: علیرضا برازنده، تدوین: محمدرضا مویینی، هدی مویینی، طراح صحنه و لباس: کامیاب امین عشایری، طراحی و ترکیب صدا: محمود موسوی نژاد، مدیر صدابرداری: امیر نوبخت، طراح گریم: جلال موسوی، مدیر جلوه های ویژه رایانه ای: محمدرضا نجفی امامی، مدیر تولید: ابراهیم زاهدی فر، مشاور کارگردان: محمد لطفعلی، عکاس: نوید سجادی حسینی، مشاور رسانه ای: هادی فیروزمندی، مدیر تبلیغات: سیدعلی طباطبایی، مجری طرح: باشگاه فیلم سوره، محصول سازمان سینمایی سوره حوزه هنری.

پخش این فیلم برعهده موسسه بهمن سبز حوزه هنری است.