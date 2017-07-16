مهدی یراحی برای «بیست و یک روز بعد» می خواند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یراحی خواننده موسیقی کشور در جدیدترین فعالیت هنری اش، تیتراژ فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» ساخته سیدمحمدرضا خردمندان را می خواند.

قطعه موسیقی و موزیک ویدیویی این اثر به زودی و با آغاز نمایش عمومی فیلم منتشر خواهد شد.

«بیست و یک روز بعد» نخستین ساخته سینمایی سیدمحمدرضا خردمندان به تهیه کنندگی محمدرضا شفاه، از نیمه مرداد ۹۶ به سرگروهی پردیس کورش روی پرده سینماها می آید.

در این فیلم ساره بیات، حمیدرضا آذرنگ، امیرحسین صدیق، جلال فاطمی، رضا استادی، سینا رازانی به همراه ۲ بازیگر نوجوان سینمای ایران مهدی قربانی و حسین شریفی نقش آفرینی می کنند. قربانی برای بازی در این فیلم موفق به دریافت ۲ پروانه زرین بهترین بازیگر نوجوان از جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان شد.

«بیست و یک روز بعد» در بخش مسابقه سودای سیمرغ سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و نامزد فیلم برتر از نگاه تماشاگران این جشنواره شد. این فیلم همچنین در سی امین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان با دریافت ۵ پروانه زرین، برترین فیلم این جشنواره شد.

«بیست و یک روز بعد» ملودرامی اجتماعی از زندگی نوجوانی به نام مرتضی است که در راه تحقق آرزوی اش، با چالش بسیاری روبه رو می شود.

عوامل فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» عبارتند از کارگردان: سیدمحمدرضا خردمندان، تهیه کننده: محمدرضا شفاه، نویسنده: سیدمحمدرضا خردمندان، احسان ثقفی، مدیر فیلمبرداری: علیرضا برازنده، تدوین: محمدرضا مویینی، هدی مویینی، طراح صحنه و لباس: کامیاب امین عشایری، طراحی و ترکیب صدا: محمود موسوی نژاد، مدیر صدابرداری: امیر نوبخت، طراح گریم: جلال موسوی، مدیر جلوه های ویژه رایانه ای: محمدرضا نجفی امامی، مدیر تولید: ابراهیم زاهدی فر، مشاور کارگردان: محمد لطفعلی، عکاس: نوید سجادی حسینی، مدیر تبلیغات: سیدعلی طباطبایی، مشاور رسانه ای: هادی فیروزمندی، مجری طرح: باشگاه فیلم سوره، محصول سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری.

پخش این فیلم برعهده موسسه بهمن سبز حوزه هنری است.