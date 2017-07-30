۲۲ پروژه توسعه شبکه فاضلاب در سطح شهر دوگنبدان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام پاد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این موضوع نشانه خوب و مناسبی در رابطه با تسریع در روند اجرای توسعه شبکه فاضلاب این شهر است.

پاد تصریح کرد: تلاش خواهد شد که بر اساس برنامه‌ریزی منظم و دقیق نسبت به توسعه شبکه فاضلاب در قسمت‌های مختلف شهر دوگنبدان اقدام شود.

پاد اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۳۰ درصد شهر دوگنبدان تحت پوشش شبکه جمع آوری فاضلاب قرار دارد.

مدیرامور آب و فاضلاب شهری دوگنبدان گفت: بیش از ۶ هزار انشعاب فاضلاب در سطح شهر دوگنبدان نصب و واگذار شده است و امیدواریم که تا پایان سال جاری این میزان به ۸ هزار انشعاب برسد.

پاد با اشاره به اینکه طی چهار ماه اخیر بیش از ۱۵ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب در سطح شهر دوگنبدان اجرا شده است گفت: اجرای این میزان توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب به عنوان یه رکورد در زمینه توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب در استان ثبت شده است.

پاد میزان شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهردوگنبدان را بیش از ۶۰ کیلومتر عنوان کرد و گفت: ۷ کیلومتر نیز خط انتقال فاضلاب برای انتقال فاضلاب شهر دوگنبدان به فاز ۱ و ۲ تصفیه خانه فاضلاب دوگنبدان اجرا شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهری دوگنبدان با بیان اینکه توسعه شبکه فاضلاب در ۹ منطقه شهر دوگنبدان در حال اجرا است، تصریح کرد: در حال حاضر اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب به سمت مناطق کارکنان و سه راهی در حال اجرا است و با تدابیر انجام گرفته تمامی مناطق ۵۰۰ دستگاه شهر دوگنبدان تا پایان امسال تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار می‌گیرد.