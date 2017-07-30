موسیقی «همه چی عادیه!» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان ساخت موسیقی فیلم سینمایی «همه چی عادیه!» به کارگردانی محسن دامادی، در حال حاضر نسخه نهایی این فیلم آماده نمایش شده است.

عرفان حسینی مجری طرح پروژه درباره وضعیت حال حاضر «همه چی عادیه!» گفت: تدوین و صداگذاری اوایل سال به پایان رسیده و با پیوستن آریا عظیمی نژاد ساخت موسیقی فیلم نیز انجام شد. در حال حاضر نسخه نهایی فیلم آماده نمایش شده است.

وی ادامه داد: بزودی برای پروانه نمایش اقدام خواهیم کرد. قصد داریم فیلم را در بهترین زمان ممکن به نمایش درآوریم و با انجام تبلیغات مناسب، اکران مناسب و آبرومندی برای آن داشته باشیم.

دامادی این فیلم را اواسط زمستان سال گذشته در تهران و ورامین مقابل دوربین برد و فیلمبرداری آن تا اواخر سال به طول انجامید.

عباس غزالی، بهنوش بختیاری، رز رضوی، (با هنرمندی) پژمان بازغی، رضا رویگری، لیلا بلوکات و (با حضور) سحر قریشی، همراه با نگین معتضدی، صفر کشکولی، بیتا عالمی، اسما حسینی، امیر جنانی و عرفان حسینی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

«همه چی عادیه!» روایتگر داستان زندگی جوانی روستایی است که به دلیل کمبود و بحران آب و به دنبال لقمه نانی به پایتخت مهاجرت می کند. او مجبور به فعالیت در مشاغلی می شود که دانش و تجربه ای از آنها ندارد.

عوامل اصلی این پروژه عبارتند از نویسنده، کارگردان و تهیه کننده: محسن دامادی، سرمایه گذاران: حمیدرضا صابری راد، محسن دامادی، مدیر فیلمبرداری: امین جعفری، مدیر صدابرداری: رشید دانشمند، تدوین: پویا دامادی، مجری طرح: عرفان حسینی، طراح صحنه و لباس: بهنام کلامی، طراح گریم: امید گل زاده،مجریان گریم: سپیده کاظمی، حسن یحیی پور، مشاور رسانه ای: امین اعتمادی مجد، عکاس: لیلا خوش کنار، تبلیغات فضای مجازی: آرین امیرخان، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: نرجس ابراهیمی، منشی صحنه: زهرا تحقیقی، مدیر تدارکات: علی صبوری، سایر بازیگران: آرمین شیخ الاسلامی، آرمین قدرتی، امیر سهرابی، هاشم روحانی، عباس پرنیانی، علی غلامی، پدرام عباسیان، علی اصغر نوعی، تورج الوند، حمیدرضا بیدگل، مرتضی اکبری، محمدرضا زمانی، سیدهادی هادیان، یاسمن امیری، دریا بخشی، فاطمه همت پور، غزل اسکندری، یلدا امیری، مهسا حضرتیان عزیزی، مریم دلغمین، عباس یاراحمدی و سعید داودی.