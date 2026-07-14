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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۹

دیدار وزیر دفاع ترکیه و فرمانده ارتش پاکستان

دیدار وزیر دفاع ترکیه و فرمانده ارتش پاکستان

وزیر دفاع ملی ترکیه با فرمانده ارتش پاکستان در آنکارا دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، یاشار گولر وزیر دفاع ملی ترکیه امروز سه شنبه با ارتشبد عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان در آنکارا دیدار و گفتگو کرد.

وزارت دفاع ملی ترکیه در بیانیه‌ای که در حساب کاربری این نهاد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اعلام کرد: یاشار گولر، وزیر دفاع از ارتشبد عاصم منیر، فرمانده نیروی زمینی و فرمانده ارتش پاکستان که به دعوت رسمی ارتشبد سلجوق بایراکتاراوغلو، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه به آنکارا سفر کرده است، استقبال و با وی دیدار کرد. ارتشبد بایراکتاراوغلو نیز در این دیدار حضور داشت.

اداره اطلاع رسانی وزارت دفاع ترکیه جزئیاتی درباره این دیدار و مسائل مطرح در آن ارائه نکرد.

کد مطلب 6888032

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