دیدار وزیر دفاع ترکیه و فرمانده ارتش پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، یاشار گولر وزیر دفاع ملی ترکیه امروز سه شنبه با ارتشبد عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان در آنکارا دیدار و گفتگو کرد.

وزارت دفاع ملی ترکیه در بیانیه‌ای که در حساب کاربری این نهاد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اعلام کرد: یاشار گولر، وزیر دفاع از ارتشبد عاصم منیر، فرمانده نیروی زمینی و فرمانده ارتش پاکستان که به دعوت رسمی ارتشبد سلجوق بایراکتاراوغلو، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه به آنکارا سفر کرده است، استقبال و با وی دیدار کرد. ارتشبد بایراکتاراوغلو نیز در این دیدار حضور داشت.

اداره اطلاع رسانی وزارت دفاع ترکیه جزئیاتی درباره این دیدار و مسائل مطرح در آن ارائه نکرد.