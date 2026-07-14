به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار شهردار قم، شهادت رهبر انقلاب در نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴ را غمی جانکاه و باورنکردنی توصیف کرد و اظهار داشت: اگر تمام دنیا را جستوجو کنیم، شخصیتی با این جامعیت و در تراز رهبر شهید وجود ندارد.
وی رهبر شهید ایران را ایرانیترین ایرانی توصیف کرد و اظهار داشت: در دنیایی که همه از ابرقدرتها میترسند و در برابر آنان تسلیم میشوند، ایشان ایستادگی و مقاومت کرد و در روزگار ما جمهوری اسلامی حافظ ایران شد.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به واگذاری بخشهای زیادی از ایران توسط پادشاهان بیکفایت گذشته، ابراز داشت: در مقطع زمانی ما، جمهوری اسلامی حافظ ایران شد و حتی یک وجب از خاک ایران را در اختیار دشمن قرار نداد.
وی افزود: در این مقطع، با همراهی و همدلی مردم و مسئولان و هدایتهای رهبر معظم انقلاب، ایران در برابر دشمنان مقاومت کرد و این چیزی جز ایمان و باور حقیقی نبود، نه اینکه از نظر تسلیحاتی مدعی باشیم.
این استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: در جنگ ۴۰ روزه، همه ملت دست به دست هم دادند و کسی نگفت که مسئولیت این کار با دیگری است، بلکه همه منتظر بودند تا کاری را که به آنان واگذار شده بود، به بهترین شکل انجام دهند.
وی با اشاره به مراسم باشکوه وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران، قم، مشهد و عراق، ابراز داشت: نباید کسی گمان کند که تشییع باشکوه رهبر شهید در تهران به دلیل پایتخت بودن این شهر، در قم به خاطر خاستگاه انقلاب بودن و در مشهد به سبب زادگاه رهبر شهید بودن شکل گرفت، چرا که در نجف و کربلا نیز حضور گسترده مردم و عشایر به اندازهای بود که برنامههای پیشبینیشده اولیه تغییر کرد و به شکل مطلوبتری به اجرا درآمد و اگر در کشورهای دیگر نیز مراسم تشییع برگزار میشد، بیتردید شاهد مراسمی بسیار باشکوه بودیم.
وی با بیان اینکه مردم ایران و عراق حقیقتاً سنگ تمام گذاشتند، بیان داشت: دلهای مردم ایران و عراق به قدری به یکدیگر نزدیک شده است که دیگر تفاوتی میان ایرانی و عراقی احساس نمیشود.
ایمان و عمل صالح، علت علاقه مردم به رهبر شهید
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آیه شریفه «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا»، ایمان و عمل صالح را عامل علاقه مردم به آقای شهید ایران دانست و خاطرنشان کرد: دشمنان گفتند که ما نمیدانستیم مردم ایران تا این اندازه به رهبر خود ارادت دارند.
وی همگان را به حفظ وحدت و همدلی توصیه کرد و عنوان داشت: هر کس باید وظیفه خود را انجام دهد. نباید کسی به دنبال مطرح کردن خود باشد، بلکه هر کس در موضوعی پیشگام است، دیگران باید از او پیروی کنند.
باید مشکلات را بپذیریم
آیتالله حسینی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به برخی مشکلات پیشآمده در مسیر حرکت پیکر رهبر شهید انقلاب در شهرهای تهران، قم و مشهد، ابراز داشت: هر کار بزرگی آسیبهای خاص خود را دارد، از این رو نباید به آنچه انجام دادهایم قانع باشیم. اگر ایرادی وجود دارد، باید آن را بپذیریم و نقاط قوت و ضعف را به عنوان تجربه برای آینده ثبت کنیم.
وی با اشاره به تجمعات شبانه مردم در اعلام وفاداری به نظام اسلامی، خونخواهی نسبت به رهبر شهید و بیعت با حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، اظهار داشت: باید قدر این مردم را دانست و از هیچ خدمتی به آنان دریغ نکرد. آنچه رخ داد، حماسهای و رستاخیزی باورناپذیر بود و «ملت مبعوثشده» به واژهای ماندگار در تاریخ این کشور تبدیل شد.
در ابتدای این دیدار، فرامرز عظیمی شهردار قم گزارشی از اقدامات شهرداری در برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در قم ارائه کرد.
اسکان، پذیرایی، رسیدگی به گمشدگان و اجرای سیستم صوت یکپارچه از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تا مسجد مقدس جمکران، از مهمترین محورهای گزارش شهردار قم بود.
همچنین مسئولان مدیریت شهری و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم نیز گزارشی از جزئیات اقدامات انجامشده از ابتدای تجاوز نظامی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی تاکنون ارائه کردند.
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