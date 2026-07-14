چاک شومر: در حال پرداخت بهای شکست مطلق ترامپ در جنگ با ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنای آمریکا بار دیگر با انتقاد از جنگ افروزی ترامپ علیه ایران تاکید کرد: رویکرد ترامپ در خصوص ایران راهبرد نیست، دستورالعمل بروز فاجعه ای دیگر است.

رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنای آمریکا سپس ادامه داد: آنچه ترامپ در حال انجام آن پیرامون تهران است، راهبرد نیست. داریم به سمت عقب برمی گردیم. قیمت بنزین در سطح بالایی قرار دارد، تلفات ما افزایش یافته‌اند و هزینه‌های ما زیاد یاد شده‌اند. باورنکردنی است که این جنگ چه آشفته بازاری راه انداخته است.

چاک شومر در ادامه اضافه کرد: به اصطلاح درک ترامپ درباره جنگ با ایران از هم گسیخته است.چرخه مشابه قدیمی دائماً در حال تکرار استو ترامپ به ما می‌گوید که جنگ پایان یافته است؛ ایران می‌گوید این طور نیست؛ موشک‌های این کشور پرتاب می شوند و کشتی‌ها از حرکت می‌ ایستند. قیمت‌ها افزایش می‌یابند. ترامپ اندکی بعد می‌آید و می‌گوید جنگ بار دیگر پایان یافته است. چند بار دیگر باید این موضوع تکرار شود تا ترامپ بفهمد که باید به این جنگ فاجعه بار پایان دهد. ترامپ حتی برای آغاز این جنگ هم هیچ برنامه‌ای نداشت و آمریکایی‌ها در حال پرداخت بهای شکست مطلق ترامپ در مدیریت جنگ با ایران هستند.