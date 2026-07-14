به گزارش خبرنگار مهر، علی کیانی بعد از ظهر سهشنبه در ستاد اربعین چهارمحال و بختیاری که با حضور استاندار و اعضای این ستاد برگزار شد با اشاره به اینکه امسال اربعین شرایط خاصی دارد، اظهار کرد: امسال ما عاشورا در عاشورا و اربعین در اربعین را داریم و اربعین سیدالشهدای رهبر شهید را در اربعین امام حسین (ع) گرامی خواهیم داشت.
مسئول ستاد بازسازی و توسعه عتبات و عالیات استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه در ایران و عراق شرایط خاص نه جنگ و نه صلح را داریم و فشارهای دشمن رو به ازدیاد است، ادامه داد: سال گذشته ۲۸ موکب از استان در مسیرهای پیادهروی اربعین برپا شد که و امسال تعداد مواکب به ۳۲ موکب افزایش مییابد.
کیانی با تأکید بر اینکه تمامی مواکب پیادهروی اربعین مردمیاند، گفت: چهار موکب در لردگان و شلمچه و مابقی مواکب در عراق و نجف و کربلا استقرار خواهد یافت.
مسئول کمیته مشارکتهای اسکان و تغذیه ستاد اربعین استان چهارمحال و بختیاری یادآور شد: مواکب اربعین استان به ارائه خدمات متنوع و اسکان میپردازند که ۹ موکب اسکان، ۱۵ موکب تغذیه، سه موکب بهداشت و درمان و مابقی مواکب فرهنگی خدماتی است.
کیانی بیان کرد: این موکبها با نذورات مردمی فعالیت میکنند و بودجه دولتی ندارند لذا مردم برای برپایی این موکبها کمک میکنند تا شاهد برپایی بزرگترین تجمع شیعه در ابعاد سیاسی فرهنگی و اجتماعی باشیم.
وی تأکید کرد: موکبهای مردمی اربعین همگی به صورت ثبت شده و با شناسه حقوقی فعالیت میکنند که فعالیت این مواکب از سوم صفر آغاز میشود که تا دو روز بعد از اربعین فعال بوده و خدمات ارائه میشود.
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