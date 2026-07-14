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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۵:۵۰

حمله سپاه به ساختمان سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

حمله سپاه به ساختمان سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: چند انبار پشتیبانی تسلیحاتی، مرکز ارتباط‌های ماهواره‌ای و ساختمان اقامتگاه نیروهای آمریکایی در بحرین، هدف موج دوم عملیات نصر ۲ قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: چند انبار پشتیبانی تسلیحاتی، مرکز ارتباط‌های ماهواره‌ای و ساختمان اقامتگاه نیروهای آمریکایی در بحرین، هدف موج دوم عملیات نصر ۲ قرار گرفتند.

اطلاعیه شماره ۷ عملیات نصر ۲ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این شرح است:

«بسم الله قاصم الجبارین

قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَ یُخْزِهِمْ وَ یَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَ یَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ

ملت مجاهد و همیشه در صحنه ایران عزیز؛

ارتش کودک‌کش آمریکا در پی شکست شب گذشته در تنگه هرمز، اقدام به حمله هوایی به ایستگاه‌های ساحلی و تعدادی مراکز نظامی دیگر در مناطق جنوبی کشور کرد.

در مرحله اول پاسخ تجاوز دشمن، رزمندگان غیور نیروی دریایی سپاه در موج دوم عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا لثارات‌الحسین علیه‌السلام، چند انبار پشتیبانی تسلیحاتی، مرکز ارتباط‌های ماهواره‌ای و ساختمان اقامتگاه نیروهای آمریکایی در پایگاه جفیر بحرین را هدف موشک‌ها و پهپادهای خود قرار دادند و در هم کوبیدند.

عملیات مقابله به مثل ادامه دارد.

و ما النصر اِلا من عندالله العزیز الحکیم»

سپاه همچنین اعلام کرد رادار پاتریوت ، رادار کنترل هوایی ناوگان پنجم دریایی ارتش آمریکا و یک سامانه راداری اخطار اولیه c-ram در حملات اخیر نیروهای دریایی و هوافضای سپاه منهدم شدند و عملیات مقابله به مثل ادامه دارد.

کد مطلب 6887314

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    نظرات

    • IR ۰۶:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
      5 2
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      بیشتر بزنید شون.تا بفهمن عاقبت پرروها قلدرها چیه
    • یک ایرانی ازدیارزاگرس IR ۰۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
      4 2
      پاسخ
      خدا کمک کنه.انشالله به سپاه عزیزوغیورما .که تمام وجودوغیرتمندانه جلوی دشمن خونخواروبی رحم ایستاده اند.براتون اسپنددودمیکنم.برادران من.خداحفظتون کنه.من یکی که شرمنده شمام که جزدعاواسپنددودکردن کاری نمیتونم بکنم.امریکاوکشورهای عربی کاری کردند که راهی جز مقابله نیست.خودشون دارند به کشورماتعرض میکنند.ونیروهای مسلح و دریا دلان نیروی دریایی جلوشون ایستادند.دمتون گرم.ماهم درکنارشماهستیم.درکناربوشهرزیبا ومردمش هستیم.دعاگوی شما هستیم.
    • صـآدق IR ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
      5 0
      پاسخ
      باتوجه به اینکه امریکا ازایران دور است وهیچگونه خسارت واسیب به شهرها وتاسیسات انها واردنمیشود.وهزینه تمام خسارات را ازحکام عرب میگیرد. بایستی به اسایشگاهها وسربازان امریکایی حمله کردوازانهاتلفات گرفت تاهم ترامپ وهم دولتمردان امریکا هدیه تحویل بگیرندوگرنه این بازی ادامه خواهد داشت.
    • IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
      4 3
      پاسخ
      منافع اقتصادی و محل استقرارشان در کشورهای حاشیه خلیج فارس را بزنید خاصه کشورک امارات .مضافا ارامکو هم وظیفه یمن است که به ان حمله شده قطعا بااین ضربات کار تمام است در ثانی اجازه ندهید مجدد عده ای به بهانه تفاهم وارد میانجی گری و فرصت سوزی شوند..
    • US ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
      3 2
      پاسخ
      درود خدا بر سپاه شیردل مان.
    • IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
      1 1
      پاسخ
      خدا قوت... دل مردم درگرو ضربات شماست
    • US ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
      0 0
      پاسخ
      برای مردم شیعه شریف بحرین این پیام های دوستی از سوی مردم ایران پخش بفرمائید تا روحیه بگیرن و فکر نکنن این عزیزان رو ایران فراموش کرده به امید روزی که مردم شریف شیعه بحرین این شیخک دست نشانده امریکا و اسقاتیل رو به دریا بندازن تا به درک واصل بشه و مردم شریف بحرین از بند این مستکبرین آزاد بشن .مردم بحرین دوست ندارند کشورشون برده امریکا و اسقاتیل بشه برای مبارزه با ظلم تابحال شهدای زیادی دادند.

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