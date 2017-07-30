به گزارش خبرنگار مهر، مستند «درباره خانه خدا» روایتی است از اولین سفر دو جهانگرد و پژوهشگر ایرانی به سرزمین وحی و تهیه تصاویر رنگی از کعبه، سفری به اعماق تاریخ حج و بیانی شیوا از آنچه بر حجاج بیت الله الحرام می گذرد.

برادران امیدوار که در این مستند با آنها گفتگو می شود در سال ۱۳۴۰ برای اقامتی سه ماهه از اروپا وارد ایران شدند و مرحله دوم سفرهای جهانگردی خود را با خودروی ون دو سیلندر دریافتی از یک شرکت اروپایی، از مرز جنوبی ایران با کویت آغاز کردند.

به گفته این دو برادر، آنها سپس به عربستان سعودی رفتند و بعد از زیارت کعبه وارد آفریقا شدند و کتاب «خسی در میقات» جلال آل احمد مرجع تصویربرداری از مناسک حج توسط آنها بوده است.

گذر از اقیانوس آرام و سفر به آلاسکا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی بخش دیگر زندگی این دو را تشیکل می داد و آنها سپس با گذر از اقیانوس اطلس، وارد اروپا شدند.

آنها از محل انتشار مقالات پژوهشیِ مربوط به سفرهایشان و مصاحبه با رسانه ‎های گوناگون اروپایی، منابع مالی مورد نیاز برای مرحله دوم سفر یعنی آفریقا را تامین می کردند.

عبدالله و عیسی امیدوار اولین ایرانی هایی بودند که از خانه خدا فیلم رنگی تهیه کرده اند.

در مستند «درباره خانه خدا»، آنها از خاطرات و سختی های کار مستندسازی و جهانگردی در دهه ۴۰ می گویند.

احمد ابراهیمی کارگردان مستند «درباره خانه خدا» است که توسط موسسه فرهنگی هنری مشعر تهیه شده و یکشنبه ۸ مرداد ساعت ۱۸ از شبکه افق پخش می شود.

تکرار این مستند چهارشنبه ۱۱ مرداد ساعت ۱۳:۳۰ از همین شبکه پخش می شود.