نمایشگاه تابستانی کتاب در کتابخانه ۱۵ خرداد برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای خاتم(ص) و مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۸، مهدی کاظمی رییس کتابخانه ۱۵ خرداد گفت: نمایشگاه تابستانی کتاب، با هدف ارایه کتاب های مناسب به کودکان و نوجوانان توسط کتابخانه ۱۵ خرداد در منطقه ۱۸ تهران برگزار می شود. این نمایشگاه کتاب با هدف دسترسی آسان مخاطبان کودک و نوجوان به کتاب های مناسب سن خود، ترویج و اشاعه فرهنگ مطالعه و ترغیب کودکان و نوجوانان به کتابخوانی دایر شده است.

وی افزود: کتابخانه ۱۵ خرداد در قالب جشنواره تابستانی و پویش کتابخوانی و با همکاری انتشارات افق اقدام به برگزاری این نمایشگاه کرده است.

کاظمی گفت: در این نمایشگاه ۱۰۰ عنوان کتاب با محوریت کودک و نوجوان شامل داستان، شعر، مباحث تربیتی، علمی، دینی، اجتماعی و ... به نمایش گذاشته شده و در صورت درخواست علاقمندان در اختیار آنان قرار می گیرد.

نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان در ایام تابستان هر روز از ساعت ۸ تا ۲۰ در کتابخانه ۱۵ خرداد به نشانی بلوار معلم ،خیابان تختی، خیابان تولید دارو، بوستان ۱۵ خرداد برپاست.