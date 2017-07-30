تهدید تروریسم و فشارهای خارجی نقطه اشتراک ایران و روسیه است

به گزارش خبرنگار مهر، ویتالی نامکین رئیس موسسه شرق شناسی روسیه بعد از ظهر امروز در دیدار با ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به تحولات منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: خاورمیانه دچار تحولات اساسی است و در بعضی کشورهای عربی دولتها در حال فروپاشی هستند و مناقشات نیز ادامه دارد.

وی گفت: در حال حاضر نمی توانیم بر تروریسم غلبه کنیم و این پدیده در بعضی کشورهای منطقه لانه ساخته است که هم برای ایران و هم برای روسیه تهدید است.

نامکین ادامه داد: با کمک و همکاری ایران و روسیه به نتایج مهم و قابل توجهی در راستای مبارزه با تروریسم و انجام آتش بس در سوریه رسیده ایم.

رئیس موسسه شرق شناسی روسیه ابراز امیدواری کرد که این بحران را با راهکار سیاسی به پایان برسانیم چرا که همه ما معتقدیم این بحران راه حل نظامی ندارد.

وی افزود: به دلیل مداخلات کشورهای خارجی در منطقه خاورمیانه مشکلات جدی بوجود آمده است. از جمله در لیبی دولت در حال فروپاشی است، در عراق مداخلات خارجی قربانیان زیادی را گرفته و روند عادی سازی با مشکلات عدیده‌ای روبرو است و در یمن جنگ داخلی به وقوع پیوسته است و در سوریه که بحران آن کشور بیش از شش سال است که به طول انجامیده و از هشتاد کشور تروریست ها در آنجا حضور دارند.

نامکین تصریح کرد: نقطه مشترک دیگری که میان ایران و روسیه وجود دارد، فشارهای کشورهای خارجی است که بمنظور ایجاد مشکلات و موانع در مسیر پیشرفت دو کشور وضع شده است.

رئیس موسسه شرق شناسی روسیه در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر انستیتو ما به صورت فعال روی مساله سوریه کار می کند و بنده شخصا غیر از ریاست انستیتو شرق شناسی مشاور ارشد دیمسستورا هم هستم.