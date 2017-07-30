به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، تفاهمنامه همکاری میان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و معاونت برون‌مرزی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، به امضای ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و پیمان جبلی، معاون برون‌مرزی صداوسیما، رسید.

ابراهیمی‌ترکمان: نیازمند هم‌افزایی برای تأثیرگذاری در عرصه بین‌الملل هستیم

ابراهیمی‌ترکمان در سخنان خود در نشست امضای این تفاهمنامه همکاری که پیش از ظهر امروز (یکشنبه ۸ مرداد) در محل معاونت برون‌مرزی صداوسیما برگزار شد، گفت: مقام معظم رهبری از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تعبیر حامل اقتدار معنوی نظام یاد کرده‌اند. افتخار تمامی کارکنان سازمان هم در این است که بخشی از جریان توسعه اقتدار معنوی نظام در خارج از کشور هستند و معاونت برون‌مرزی صداوسیما را هم یک بخش مهم از این جریان می‌دانیم.

وی ادامه داد: در نشست‌های پیشین با معاونت برون‌مرزی صداوسیما به این نتیجه رسیدیم که اگر در انجام مأموریت‌های خود در خارج از کشور هم‌افزایی کنیم، تلاش‌های ما نتایج بیشتری به همراه خواهد داشت و هم اینکه سازمان و فرهنگ و ارتباطات اسلامی و معاونت برون‌مرزی صداوسیما از ظرفیت یکدیگر برای فعالیت در عرصه بین‌الملل بهره خواهند برد.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین اظهار کرد: در کار فرهنگی در کشورهای دیگر باید نکات بسیاری را در نظر گرفت؛ چون زبان فرهنگ با زبان علم متفاوت است و در فرهنگ، به جای اثبات، باید به دنبال اقناع بود.

ابراهیمی‌ترکمان ادامه داد: به دلیل پیچیدگی‌های بسیار زیاد حوزه فرهنگ، نیاز به همکاری و هم‌افزایی برای تأثیرگذاری در عرصه بین‌الملل به شدت احساس می‌شود و با این همکاری می‌توان نتایج بسیار بیشتری را حاصل کرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: هیچ کشوری به اندازه ایران دارای داشته‌های فرهنگی غنی نیست. اگر این موضوع را باور داشته باشیم، می‌توانیم از آن بهره ببریم و سودمندی آن را ببینیم.

وی همچنین گفت: در دیدارهای قبلی با معاون برون‌مرزی صداوسیما پیشنهاد دادم که رایزنان فرهنگی ایران، نمایندگان افتخاری این معاونت در خارج از کشور باشند. در این صورت می‌توان از تولیدات سازمان فرهنگ در ساخت برنامه‌های رسانه‌های بین‌المللی صداوسیما بهره برد.

ابراهیمی‌ترکمان در پایان سخنانش ترجمه کتاب به زبان‌های مختلف، انجام گفت‌وگوهای دینی، آغاز گفت‌وگوهای فرهنگی و ... را از ظرفیت‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای تولید برنامه از سوی معاونت برون‌مرزی صداوسیما و انجام همکاری‌های مشترک عنوان کرد.

جبلی: رایزنی‌های فرهنگی نمایانگر اقتدار معنوی نظام هستند

پیمان جبلی، معاون برون‌مرزی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز با تأکید بر اینکه این تفاهمنامه همکاری در ادامه تعاملات دوجانبه قبلی امضا می‌شود، گفت: هم معاونت برون‌مرزی و هم سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در انجام مأموریت مشترکی که به عهده دارند، به شدت به این تعامل و همکاری نیازمندند.

وی افزود: بر این اساس سرفصل‌هایی از همکاری‌های مشترک پیشنهاد داده شد که این پیشنهادات توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی غنی‌تر شدند و در پایان به تدوین این تفاهمنامه منجر شد.

جبلی در بخش دیگری از سخنانش با اظهار اینکه رایزنی‌های فرهنگی نمایانگر اقتدار معنوی نظام و رایزنان فرهنگی، سفرای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هستند، گفت: هر دو مجموعه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رسانه‌های برون‌مرزی صداوسیما هم تولیدکننده محتوا و هم توزیع‌کننده محتوا هستند. شبکه‌های برون‌مرزی صداوسیما نیز این توانمندی را دارند تا به مانند سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، از ظرفیت‌های داخل کشور در تولید محتوا و همچنی از ابزارهای جامعه هدف برای ترویج این محتوا در خارج از کشور بهره ببرند.

معاون برون‌مرزی سازمان صداوسیما در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه شبکه‌های بین‌المللی صداوسیما از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای تولید محتوا مشورت خواهند گرفت و نسبت به توزیع تولیدات این سازمان اقدام خواهند کرد، گفت: بر اساس پیشنهاد ارایه شده از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت برون‌مرزی صداوسیما آمادگی خود را اعلام می‌کند تا رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور، نمایندگان افتخاری رسانه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران باشند.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب در یک دیدار با مدیران ارشد سازمان صداوسیما فرمودند که پیام انقلاب اسلامی، پیش از نهادها و رسانه‌های جمهوری اسلامی در جوامع مختلف نشر پیدا کرده و تأثیر خود را گذاشته است. بر این اساس تلاش ما باید در مسیر رسیدن به این پیام‌ها باشد تا بتوانیم ارزش‌های انقلاب را بیش از آنچه تاکنون بوده، ترویج کنیم.

بر اساس این گزارش، تفاهمنامه همکاری میان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و معاونت برون‌مرزی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با اهدافی همچون هماهنگی و همکاری به منظور ایجاد و استمرار ارتباط فکری ـ فرهنگی و تعمیق و تحکیم روابط دو طرف، هماهنگی و همکاری در بهره‌گیری از امکانات و نیروی انسانی کارآمد و مجرب همدیگر در زمینه انتقال و گسترش پیام و گفتمان انقلاب اسلامی در جهان و ... به امضا رسیده است.

این تفاهمنامه در ۶ ماده موضوع همکاری، اهداف تفاهمنامه (۸ بند)، محورهای همکاری (۱۴ بند)، زمان اجرا، نحوه و مراحل اجرایی تفاهمنامه و مشخصات تفاهمنامه، تدوین و به امضای ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و پیمان جبلی، معاون برون‌مرزی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران رسید.