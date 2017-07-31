آغاز روند کاهش قیمت پیاز /قیمت تا ۱۵ روز آینده متعادل می شود

حسین اصغری در گفتگو با مهر با بیان اینکه زیان کشاورزان پیازکار در سالهای گذشته باعث کاهش میل آنان به کشت این محصول شد، اظهارداشت: البته این اتفاق امسال فقط درباره محصول عرضه تابستان ما رخ داد ضمن اینکه در سالجاری مقداری هم با عقب افتادگی تولید مواجه بودیم یعنی کشت انجام شده اما با تاخیر ۲۰ روزه عرضه به بازار مواجه بودیم.

وی اضافه کرد: خوشبختانه از هفته گذشته روند کاهش قیمت پیاز در بازار آغاز شده که دلیل آن نیز عرضه محصول تولیدی در استانهای مختلف کشور بوده است.

مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در میادین میوه و تره بار قیمت این محصول کاهش چشمگیری داشته و به کیلویی ۲۰۵۰ تومان رسیده است، گفت:

به گفته وی قیمت پیاز امروز نسبت به روز گذشته بسته به کیفیت محصول بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان کاهش یافته است.

اصغری درباره اینکه ما هر سال در زمینه تولید صیفی جاتی مانند گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز، هویج و غیره با چنین معضلاتی مواجه هستیم؛ وزارت جهاد کشاورزی بالاخره چه زمانی قصد دارد یک الگوی کشت مناسب برای تولید این محصولات تدوین کند؟، افزود: کشت محصولات به استان ها ابلاغ می شود، میزان اجرایی شدن آن توسط استانها نیاز به یکسری زیرساخت ها و عوامل تشویقی و تنبیهی دارد که آن را قابل اجرا کند.

وی ادامه داد: ما هر سال سطح زیر کشت استانهای مختلف را در محصولات مختلف دقیقا اعلام می کنیم اما اینکه چیزی در استان اتفاق می افتد به عوامل مختلفی چون بازار، اقلیم و ... بستگی دارد ضمن اینکه از این پس نیز ما با کاهش منابع آبی مواجه هستیم و در بسیاری از نقاط نمی توانیم سطح زیر کشت قبلی را حفظ کنیم بلکه مجبوریم با افزایش عملکرد در واحد سطح کار را پیش ببریم.

مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه اجرای طرح الگوی کشت و مقید بودن به آن از سوی کشاورزان نیاز به اهرم های بازدارنده و تشویقی دارد، افزود: ما برنامه هایی برای این منظوز در دستور کار داریم وقتی تدوین الگوی کشت در کشور رخ دهد اهرم های آن نیز در نظر گرفته می شود.