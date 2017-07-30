تیم های ایرانی در مسابقات ربوکاپ جهانی درخشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد اطلاع رسانی مسابقات جهانی ربوکاپ ۲۰۱۷ ژاپن، در این رقابت ها که در دو بخش دانش آموزی و بزرگسال برگزار شد، تیم های ایرانی در مجموع ۱۲ مقام به دست آوردند.

در بخش بزرگسالان و در لیگ شبیه ساز امداد و نجات، تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به مقام قهرمانی رسید و تیم دانشگاه تبریز مقام دوم را کسب کرد.

همچنین در رقابت فنی شبیه ساز امداد و نجات، دانشگاه تبریز جایگاه اول را به خود اختصاص داد.

در لیگ ربات مجازی امداد و نجات تیم دانشگاه امیرکبیر مقام دوم را از آن خود کرد.

در لیگ ربات های امدادگر واقعی به عنوان یکی از سخت ترین لیگ های مسابقات، تیم دانشگاه آزاد اسلامی یزد مقام اول را از آن خود کرد و تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مقام سوم را به دست آورد.

دانشگاه آزاد اسلامی ایلخچی نیز در لیگ ربات های انسان نمای سایز بزرگ، مقام سوم را کسب کرد.

در قسمت دانش آموزی این مسابقات و در لیگ امداد فضای مشترک دانش آموزی، مقام اول تیم های ترکیبی را تیم سینا از مدرسه ابوعلی سینا کسب کرد.

همچنین در لیگ فوتبال دانش آموزی در پرایمری سبک وزن، تیم اسلام جایزه بیشترین بازدهی ربات و مقام اول در تیم های ترکیبی را کسب کرد.

در لیگ سکندری سبک وزن، جایزه بهترین ارائه و مقام اول در تیم های ترکیبی را تیم دبیرستان حلی پنج کسب کرد.