دلیل کسری بودجه دانشگاه های علوم پزشکی اختلاف در مبنای محاسبه است / بودجه تخت های آموزشی یک چهارم هزینه واقعی است

دکتر رحمت الله حافظی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص کمبود جدی دانشگاه های علوم پزشکی در بخش بودجه خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی معتقد است بیمارستان های متعلق به وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی درآمد اختصاصی دارند و مطالبات پرسنل اعم از خدماتی و آموزشی باید از آن محل پرداخت شود این در حالی است که قانون تکلیف پرداخت حقوق و مزایا را برعهده دولت گذاشته است.

وی یاد آور شد: هر ساله درآمدهای اختصاصی یک وزارتخانه برای محاسبه در بودجه پیش بینی می شود که البته همچنان در حد پیش بینی باقی می ماند. این میزان برای وزارت بهداشت در سال 85، یک هزار و 400 میلیارد تومان درآمد اختصاصی پیش بینی شده بود. این درآمد یک درآمد واقعی نیست و مشکل از اینجا ناشی می شود زیرا این درآمد در اصل هزینه ای است که برای تغذیه بیماران و خرید داروی آنها هزینه می شود و بازگشت منابعی است که هزینه شده است.

حافظی خاطرنشان کرد: سال گذشته در زمان احتساب بودجه دانشجویان علوم پزشکی مبنای هزینه تخت های آموزشی 400 هزار تومان برآورد شده بود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی این میزان را نپذیرفت و آن را به 100 هزار تومان کاهش داد که البته دلیل آنها نیز محدودیت منابع مالی بود.

وی اظهار داشت: البته در سال 84، میزان محاسبه تخت آموزشی 38 هزار تومان بود که جهش به 100 هزار تومان جهش مالی خوبی بوده اما هنوز کافی نیست و همین ضعف هزینه های آموزشی را به میزان 4 برابر به دانشگاه های علوم پزشکی تحمیل می کند.

معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت تأکید کرد: وزارت بهداشت آماده است درآمدی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی عنوان می شود را به طور کامل در اختیار سازمان مدیریت بگذارد و از طرف دیگر هزینه ها را نیز سازمان مدیریت تقبل کند.

وی یادآور شد: سال گذشته وقتی بودجه مصوب وزارت بهداشت اعلام شد همان زمان اعلام کردیم که با این میزان بودجه سال 85 به پایان نمی رسد و تنها برای 9 ماه بیشتر پوشش بودجه ای نخواهیم داشت.