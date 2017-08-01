به گزارش خبرنگار مهر، «به امید دیدار در آن دنیا» با نگاهی متفاوت به توصیف جنگ و تبعات آن میپردازد؛ دو تن از بازماندگان بزرگترین کشتار قرن بیستم تصمیم میگیرند تجارتی را راهاندازی کنند تا از این طریق با فریب و تقلب دست به براندازی فرانسه بزنند، چراکه متوجه میشوند این کشور برای قربانیان جنگ چندان اهمیتی قائل نیست و توجهی نیز به بازماندگان نمیکنند.
این کتاب یکی از کوبندهترین رمانها درباره فاجعهای جهانی است که به دلیل معماری شگفت آور داستان، بزرگترین جایزه ادبی فرانسه یعنی گنکور را در سال ۲۰۱۳ نصیب نویسنده خود کرده است.
پییر لومتر متولد ۱۹۵۱ رماننویس، فیلمنامهنویس و استاد زبان و ادبیات فرانسه است. رمانهایش آلکس، ایثارگریها، لباس عروسی و قابهای سیاه، تاکنون بیشتر در ژانر پلیسی - جنایی و به سبک کارهای هیچکاک بودهاند اما ناگهان با کتاب حاضر تغییر روش میدهد و به رماننویسی جدی روانشناسانه رو میآورد؛ «به امید دیدار در آن دنیا» برنده سه جایزه رمان برگزیده فرانسه، جایزه کتابفروشها و مهمترین جایزه ادبی فرانسه یعنی «گنکور» شده است.
کتاب ۶۰۸ صفحهای «به امید دیدار در آن دنیا» با ترجمه پرویز شهدی در شمارگان ۵۰۰ نسخه و با بهای ۵۵ هزار تومان از سوی انتشارات به سخن، منتشر و روانه ویترین کتابفروشیهای کشور شده است.
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