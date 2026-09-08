به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش ره‌پیک، معاون حقوقی بنیاد مستضعفان از بهره‌برداری سامانه جامع حقوقی حامی با هدف هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی فرآیندهای حقوقی، پیشگیری از شکل‌گیری دعاوی، ساماندهی قراردادها و پرونده‌های حقوقی و افزایش شفافیت و پاسخگویی در مجموعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی خبر داد.

وی بر ضرورت تحول در رویکرد حقوقی و حرکت از مدیریت پرونده‌محور به سمت حقوق پیشگیرانه و صیانتی تأکید کرد و گفت: بر اساس این رویکرد، کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی، تعیین تکلیف به‌موقع قراردادها، افزایش پاسخگویی و شفافیت و اصلاح فرآیندهای حقوقی، از محورهای اصلی فعالیت معاونت حقوقی خواهد بود.

معاون حقوقی بنیاد مستضعفان، استقلال حرفه‌ای در عین انسجام و هماهنگی، سرعت و چابکی در اقدامات حقوقی، هوشمندسازی و سامانه‌سپاری، ساماندهی فرآیندها و رویه‌های حقوقی و توسعه سرمایه انسانی و ادبیات حقوقی را از مهم‌ترین محورهای این تحول برشمرد.

وی تأکید کرد: هدف از این تحول صرفاً توسعه فعالیت‌های حقوقی نیست، بلکه ایجاد یک تغییر فرهنگی در نگاه به حقوق و تبدیل آن به بخشی از فرآیند روزمره مدیریت و فعالیت‌های اجرایی است؛ به‌گونه‌ای که مدیران مجموعه ضمن توجه به الزامات حقوقی، از ظرفیت مشاوران و واحدهای حقوقی برای پیشگیری از مشکلات و ارتقای کیفیت تصمیمات استفاده کنند.

ره‌پیک با اشاره به طراحی سامانه جامع حقوقی حامی پس از مطالعه و بررسی نمونه‌های داخلی و خارجی یادآور شد: این سامانه در فاز نخست، بخش‌های قراردادها، اسناد و دعاوی را پوشش می‌دهد.

وی ادامه داد: در بخش قراردادها، حدود ۷۰ نمونه قرارداد پرکاربرد بنیاد در قالب ۱۶ دسته‌بندی پیش‌بینی شده است و کاربران می‌توانند ضمن استفاده از قالب‌های موجود، متناسب با نیاز خود نسبت به شخصی‌سازی قراردادها اقدام کنند.

معاون حقوقی بنیاد مستضعفان یادآور شد: بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده، از ابتدای مهرماه ثبت قراردادهای جدید و اطلاعات پرونده‌های جاری حقوقی در سامانه آغاز می‌شود و در ادامه، اطلاعات قراردادها و پرونده‌های سال‌های گذشته نیز به‌صورت مرحله‌ای در سامانه ثبت خواهد شد.

وی افزود: همچنین امکان بارگذاری اسناد و مستندات، رصد لحظه‌ای وضعیت پرونده‌ها و قراردادها و دسترسی به داشبوردهای مدیریتی برای کاربران فراهم شده است.

ره‌پیک در پایان بر تکمیل اتصال شرکت‌های تابعه به سامانه و ایجاد ارتباط با پایگاه‌های داده مورد نیاز تأکید کرد و گفت: این سامانه در ادامه مسیر به‌عنوان بستر یکپارچه مدیریت و پایش امور حقوقی مجموعه توسعه خواهد یافت.