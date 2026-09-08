واکنش سید عمار حکیم به خروج نظامیان آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع عراق، سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق روز سه‌شنبه تاکید کرد: پایان یافتن ماموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، پیام روشن بهبود شرایط و ثبات کشور است و نشان از توانایی این کشور در عبور از چالش‌های امنیتی خواهد بود.

وی تصریح کرد: پایان این ماه، یعنی ۳۰ سپتامبر، پیامی از بهبود وضعیت عراق است و نشان می دهد این کشور توانسته است با کمک شرکای بین‌المللی و منطقه‌ای، تلاش فرزندان خود و البته فداکاری شمار زیادی از شهدا در این مسیر، بر تروریسم پیروز شود.

حکیم در ادامه افزود: پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی به این معناست عراق در شرایط خوبی قرار دارد و از چالش‌های امنیتی فاصله گرفته است و این یک پیام مهم از بهبود اوضاع کشور به شمار می‌رود.