واکنش سید عمار حکیم به خروج نظامیان آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع عراق، سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق روز سهشنبه تاکید کرد: پایان یافتن ماموریت ائتلاف بینالمللی در عراق، پیام روشن بهبود شرایط و ثبات کشور است و نشان از توانایی این کشور در عبور از چالشهای امنیتی خواهد بود.
وی تصریح کرد: پایان این ماه، یعنی ۳۰ سپتامبر، پیامی از بهبود وضعیت عراق است و نشان می دهد این کشور توانسته است با کمک شرکای بینالمللی و منطقهای، تلاش فرزندان خود و البته فداکاری شمار زیادی از شهدا در این مسیر، بر تروریسم پیروز شود.
حکیم در ادامه افزود: پایان ماموریت ائتلاف بینالمللی به این معناست عراق در شرایط خوبی قرار دارد و از چالشهای امنیتی فاصله گرفته است و این یک پیام مهم از بهبود اوضاع کشور به شمار میرود.
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