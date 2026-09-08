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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۶

واکنش سید عمار حکیم به خروج نظامیان آمریکایی

واکنش سید عمار حکیم به خروج نظامیان آمریکایی

رئیس جریان حکمت ملی عراق گفت: پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی به این معناست عراق در شرایط خوبی قرار دارد. پایان یافتن ماموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، پیام روشن بهبود ثبات کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع عراق، سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق روز سه‌شنبه تاکید کرد: پایان یافتن ماموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، پیام روشن بهبود شرایط و ثبات کشور است و نشان از توانایی این کشور در عبور از چالش‌های امنیتی خواهد بود.

وی تصریح کرد: پایان این ماه، یعنی ۳۰ سپتامبر، پیامی از بهبود وضعیت عراق است و نشان می دهد این کشور توانسته است با کمک شرکای بین‌المللی و منطقه‌ای، تلاش فرزندان خود و البته فداکاری شمار زیادی از شهدا در این مسیر، بر تروریسم پیروز شود.

حکیم در ادامه افزود: پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی به این معناست عراق در شرایط خوبی قرار دارد و از چالش‌های امنیتی فاصله گرفته است و این یک پیام مهم از بهبود اوضاع کشور به شمار می‌رود.

کد مطلب 6941424

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