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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۸

نامزدهای توپ طلای ۲۰۲۶ معرفی شدند؛ حضور مسی، امباپه و یامال

نامزدهای توپ طلای ۲۰۲۶ معرفی شدند؛ حضور مسی، امباپه و یامال

فرانس فوتبال اسامی نامزدهای دریافت جایزه توپ طلا را اعلام کرد که در آن نام لیونل مسی به چشم می‌خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، فهرست ۳۰ نامزد نهایی جایزه توپ طلای ۲۰۲۶ در بخش مردان معرفی شد و ستاره‌های سرشناسی از فوتبال جهان برای کسب معتبرترین جایزه فردی این رشته به رقابت خواهند پرداخت.

در این فهرست نام جود بلینگام، پائو کوبارسی، مارک کوکوریا، عثمان دمبله، لوئیس دیاز، برونو فرناندز، گابریل، ارلینگ هالند، اشرف حکیمی، هری کین، خویچا کواراتسخلیا، لامین یامال، سادیو مانه، مارکینیوش، لائوتارو مارتینز، کیلیان امباپه، نونو مندس، لیونل مسی، ژائو نِوِس، مایکل اولیسه، ویلیان پاچو، خولیان کوینیونز، دکلان رایس، رودری، فابیان رویز، ویلیام سالیبا، فران تورس، دایو اوپامکانو، وینیسیوس جونیور و ویتینیا دیده می‌شود.

عثمان دمبله که در دوره گذشته موفق به کسب توپ طلا شد، در فهرست امسال نیز حضور دارد و برای دفاع از عنوان خود رقابت خواهد کرد. همچنین لیونل مسی بار دیگر در جمع نامزدهای نهایی قرار گرفته است.

در میان دیگر چهره‌های مطرح این فهرست، کیلیان امباپه، ارلینگ هالند، هری کین، لامین یامال، وینیسیوس جونیور، رودری، جود بلینگام، اشرف حکیمی و ویتینیا نیز حضور دارند تا رقابت برای کسب توپ طلای ۲۰۲۶ با حضور جمعی از برترین بازیکنان فوتبال جهان برگزار شود.

کد مطلب 6941545

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