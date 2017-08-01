علی خاکی صدیق، رئیس دانشگاه خواجه نصیر که به تازگی برای این پست مطرح شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موضوع معرفی من به عنوان یکی از کاندیداهای وزارت علوم مطرح شده اما تا زمانی که اعلام نشود این موضوع قطعی نیست.

وی افزود: هنوز از من درخواست ارائه برنامه نکرده اند.

محمدعلی سبحان اللهی، رئیس دانشگاه خوارزمی نیز به عنوان یکی دیگر از گزینه های احتمالی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسئولیت وزارت علوم از سوی دولت به بنده پیشنهاد شده که در حال بررسی این پیشنهاد هستم و باید طی امروز و فردا جواب خود را ارایه کنم.

رئیس دانشگاه خوارزمی ادامه داد: البته دولت نیز در حال بررسی بنده برای تصدی این مسئولیت است.

احمد معتمدی دیگر رئیس دانشگاهی است که جزء گزینه های احتمالی مطرح شده است اما رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این باره به مهر گفت: دولت در این خصوص پیشنهادی به بنده ارایه نداده، اگر پیشنهادی دراین خصوص ارایه شود در مورد آن فکر خواهم کرد.

به گزارش مهر، پیش از این نیز چندین گزینه برای تصدی وزارت علوم از سوی رسانه ها مطرح شده بود که از جمله آن می توان به رضا فرجی دانا، جعفر توفیقی، محمود نیلی احمدآبادی (رئیس دانشگاه تهران)، سورنا ستاری، محمدرضا بهشتی، علی اکبر صالحی و برات قبادیان اشاره کرد.

این درحالی است که سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ و در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص تقبل مسئولیت وزارتخانه های ارتباطات و علوم در دولت دوازدهم اعلام کرد به هیچ وزارتخانه ای نخواهد رفت و در پست فعلی خود ابقا می شود.

برات قبادیان معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت نیز که به عنوان یکی از گزینه های پیشنهادی وزارت علوم مطرح شده بود در گفتگو با خبرنگارمهر اعلام کرد که راغب به پذیرش این مسئولیت نیست.

محمدرضا بهشتی عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز که طی هفته های گذشته از سوی برخی از رسانه ها به عنوان گزینه احتمالی وزارت علوم در دولت دوازدهم معرفی شده بود که در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با من در این زمینه صحبتی نشده است و اطلاعی از این موضوع ندارم.