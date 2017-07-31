به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در همایش تجلیل از محیط بانان نمونه کشوری که عصر دوشنبه در سالن شهید مطهری ساختمان اداری آستانه مقدسه قم برگزار شد، با اشاره به اینکه گام‌های خوبی در حوزه محیط زیست صورت گرفته است، اظهار کرد: باید مشکلات و خطاهای گذشته را با سیاست‌های درست اصلاح کنیم و خط مشی صحیحی را برای توسعه پایدار قم تألیف کنیم.

وی با اشاره به اینکه باید به دنبال رشد سبز استان قم باشیم، افزود: این رشد سبز می‌تواند برای ما اشتغال و ارزش افزوده داشته باشد و عارضه تخریب محیط زیست را نداشته باشد.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: ریل گذاری این حرکت در دولت یازدهم گذاشته شده است و امیدواریم که این حرکت رو به رشد در دولت دوازدهم ادامه پیدا کند.

وی با ابراز قدردانی از محیط بانان سراسر کشور، افزود: پیشرفت‌های جدی در عرصه‌های مختلف از جمله توان افزایی برای محیط بانان را در سال‌های اخیر مشاهده کردیم و شاهد تحولات بسیار خوبی از جمله پایش هوشمند در بسیاری از استان‌ها بودیم.

حفاظت از محیط زیست کاری خدایی و ارزشمند است

ابتکار با گرامیداشت مقام محیط بانان شهید، تأکید کرد: حفاظت از محیطی که حریم خداوند است کاری خدایی و ارزشمند است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در سال ۲۰۱۵، ۲۰۰ نفر برای حفاظت از محیط زیست کشته شدند، تصریح کرد: حفاظت از محیط زیست یک عرصه پر چالش است که تقابل زیاد دارد و کسی که روحیه محیط بانی دارد همواره در مقابل تجاوز به طبیعت خواهد ایستاد.

وی به اقدامات ارزشمند جنگلبانان نیز اشاره کرد و گفت: هر کسی که در مقابل تجاوز از حقوق عامه مردم یعنی بهره‌مندی از محیط زیست مردم می‌ایستد و دفاع می‌کند ارزشمند و قابل احترام است.

ابتکار با اشاره به اینکه حفاظت از محیط زیست یک شیوه زندگی ایرانی اسلامی است، تأکید کرد: امروز بسیار با این شیوه فاصله داریم، آمارها و شاخص‌ها در شکار غیرمجاز و تعارضات به مناطق حفاظت شده، آلودگی‌ها و بی‌توجهی‌های در زمینه محیط زیست نشان می‌دهد که ما امروز جایگاه مناسبی در این زمینه نداریم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه محیط بانی یک مرام جهانی است، تصریح کرد: حفاظت محیط زیست ممکن است از یک اندیشه محلی شروع شود اما در ‌نهایت یک اقدام جهانی است چرا که آینده کره زمین در معرض تهدید است و محیط‌بان یعنی کسی که در مقابل تعارضات و هجمه‌هایی که به این کره مسکون وارد می‌شود جلوگیری کند.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: در دولت یازدهم سرمایه گذاری برای آموزش گسترده محیط بانان در حوزه‌های تخصصی، عملی و ارتباطات اجتماعی، پایش هوشمند مناطق، حفظ یگان محیط بانی و استفاده از فناوری‌های نوین مورد توجه قرار گرفته است.

تصویب ۳ هزار امتیاز سختی کار محیط بانی

وی به تصویب سختی کار محیط بانان اشاره کرد و گفت: ۳ هزار امتیاز سختی کار محیط بانان با توجه رئیس جمهور تصویب شد و بسیاری از استان‌ها این حق را پیدا کردند که حق تخصصی را برای محیط بانان یا بخشی از محیط بانان بپردازند.

ابتکار به ارسال لایحه حمایت از محیط بانان به مجلس هم خبر داد و گفت: این لایحه در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی است و قرار است جنگلبانان هم به این لایحه افزوده شوند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: روزی که این کار را آغاز کردیم ۸ محیط‌بان حکم اعدام داشتند و این مسئله برای همه محیط بانان به غیر از یک نفر حل شد و این محیط بانان آزاد شدند.

وی به شهادت ۳ محیط‌بان در شیراز هم اشاره کرد و افزود: پیگیری ما در این مسائل بسیار جدی است، کارهای مناسبی نیز در راستای معرفی محیط بانان صورت گرفته است وجایگاه محیط بانان امروز در جامعه نسبت به گذشته برجسته‌تر است.

ابتکار به طرح هر مدرسه یک محیط‌بان هم اشاره کرد و گفت: این طرح در ۲ هزار مدرسه در سراسر کشور برگزار شد و محیط بانان نقل قول‌های بسیار خوبی در رابطه با طبیعت را در مدارس بیان کردند.

نوسازی تجهیزات محیط زیستی

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به تفاهنامه محیط زیست و وزارت دفاع هم اشاره کرد و گفت: تجهیزات محیط زیستی که عمدتا مربوط به محیط بانی است در این تفاهنامه نوسازی خواهند شد.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم و جوامع محلی در حفظ محیط زیست، عنوان کرد: رویکرد سختی در صدور مجوز برای شکار حیوانات در پیش گرفته شده است، با ممنوعیت شروع کردیم و مجوزهایی را در رابطه با قرق‌ها در شورای محیط زیست تصویب کردیم و در استان‌های مختلف این قرق‌ها را توسعه داده‌ایم.

ابتکار به برگزاری دو دوره بین المللی محیط بانی در سال گذشته، تأکید کرد: تجربیات بین المللی بسیار با اهمیت است و باید از آن استفاده شود تا سطح نگاه ما در عملکرد محیط بانان ارتقا پیدا کند.

وی در پایان تأکید کرد: محیط زیست از جمله الزامات برنامه ششم در نظر گرفته شده است و از جمله اصلیترین سیاست‌های دولت دوازدهم است.