به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، نمایشنامه نویس برنده پولیتزر و بازیگر نامزد جایزه اسکار ۲۷ جولای در ۷۳ سالگی در خانه‌اش در کنتاکی چشم از دنیا فروبست اما خبر درگذشت او دیروز منتشر شد.

سخنگوی خانواده شپارد با اعلام این خبر افزود: او در کنار خانواده از دنیا رفت و اکنون خانواده در این زمان سخت نیاز به آرامش خصوصی دارند.

این چهره مشهور که جایزه پولیتزر را سال ۱۹۷۹ برای نمایشنامه «کودک مدفون» برده بود و نامزدی اسکار را برای ایفای نقش چاک ییگر در فیلم «چیزهای درست» کسب کرد بر اثر عوارض بیماری اسکلروز درگذشت.

از دیگر فیلم‌های او می‌توان به «بلک‌تورن»، «حماقت برای عشق»، «باندیداس»، «ماگنولیاهای فولادی»، «پرونده پلیکان» و «تو هرگز اینجا نبودی» اشاره کرد.

وی یکی از نویسندگان فیلمنامه فیلم «پاریس، تگزاس» بود و جدیدترین اثرش درامی در سال ۲۰۱۵ بود که در شبکه نت‌فلیکس با عنوان «خط خون» به نمایش درآمد.

سام شپارد علاوه بر نمایشنامه، داستان کوتاه هم می‌نوشت.

یازده نمایشنامه او برنده جوایز «اوبی» شدند که «شیکاگو و مادر ایکاروس»، «صلیب سرخ و توریست» و «دندان جنایت» از جمله آنها بودند.

او برای «غرب حقیقی» و«احمق عشق» نیز نامزد پولیتزر شده بود.

آخرین نمایشنامه شپارد با عنوان «ریزه وحشت» در تئاتر سیگنیچر نیویورک در سال ۲۰۱۴ روی صحنه رفته بود.

شپارد برای آنتونیونی، ویم وندرس و رابرت آلتمن فیلمنامه نوشته بود وبه عنوان یک نویسنده-گارگردان فیلم «برای شمال» و «زبان خاموش» را در سال‌های ۱۹۸۸ و ۱۹۹۲ ساخته بود.

وی سال ۱۹۸۶ به عضویت آکادمی هنر و نویسندگی آمریکا درآمد و مدال طلای درام را از آکادمی در سال ۱۹۹۲ دریافت کرد.

سال ۱۹۹۴ او به تالار مشاهیر راه یافت وسال ۲۰۰۹ قلم لورا پلس را از بنیاد تئاتر به عنوان استاد درام آمریکا دریافت کرد.

سپارد سه فرزند دارد که جسی، هانا و واکر نام دارند.

مراسم خاکسپاری او به صورت خصوصی برگزار می‌شود و زمانی برای برگزاری مراسم یادبود او اعلام نشده است.