به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه داوود یاوری در هفتمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان که با حضور استاندار، مدیران کل دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل استان برگزار شد گفت: از آنجا که لازمه ایجاد اشتغال، داشتن مجوز فعالیت و وجود سرمایه گذاران است، لذا یکی از سازو کارهای به انجام رسیدن این مهم فراهم سازی بستری مناسب برای کاهش صدور مجوز و جذب سرمایه گذاران است.

مدیرکل تعاون، کار و ر فاه اجتماعی استان کرمانشاه ادامه داد: پیگیری صدور مجوز از سوی دستگاههای صادر کننده مجوز باید با جدیت و همکاری صورت گیرد تا گام موثری در ایجاد اشتغال استان برداریم.

اسدالله رازانی استاندار کرمانشاه نیز در ادامه این جلسه گفت: وجود زیر ساختهای فرهنگی در جهت تکریم ارباب رجوع چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی نیز از لازمه های جذب سرمایه گذاران در استان است و باید تعبیر پهن کردن فرش قرمز در عمل برای سرمایه گذاران اتفاق بیافتد.

رازانی ادامه داد: مسئولین دستگاههای اجرایی خود را مسئول پیگیری موانع صدور مجوز در دستگاهها بدانند. پیگیری مستمر فرایند صدور مجوزها بعنوان یک وظیفه و خدمت به به سرمایه گذار است و با این روند در سرمایه گذاران انگیزه ایجاد کنیم.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه شناسایی گلوگاه ها در دستگاههایی که موانع و مشکلات در آنها هست ما را به استانداردهای جهانی و ایجاد اشتغال و توسعه نزدیک خواهد نمود تاکید کرد: دستگاههای صادرکننده مجوز از این پس موظف اند ظرفت مدت ۱۵ روز به استعلام های خواسته شده برای ارایه نظرر خود اقدام نموده و در صورت عدم ارایه نظر کارشناسی خود ظرف مدت یاد شده عدم پاسخگویی دستگاه به منزله موافقت با صدور مجور تلقی خواهد شد.

لازم به ذکر است، در این جلسه سازمان صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارایه گزارش نمودند و حاضرین پیرامون مباحث مطرح شده بحث و تبادل نظر کردند.

ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در کشور با برنامه ریزی های کارشناسانه میسر خواهد شد

داود یاوری همچنین در جمع رئیس و دبیر اتاق تعاون و اتحادیه های شرکت های تعاونی استان از ایجاد اشتغال برنامه ریزی شده در کشور خبر داد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: با تاکیدات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در خصوص ایجاد شغل در اواخر دولت یازدهم برنامه هایی به منظور ایجاد اشتغال در کشور در دستور کار قرار گرفت که از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در رسته های مختلف کلید خورد و پس از بررسی پتانسیل و ظرفیتهای استانها رسته های اولویت دار در هر منطقه ابلاغ شد.

وی ادامه افزود: در همین راستا برنامه های در دست اقدام از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی "طرح ملی اشتغال فراگیر" نام گرفت و بر اساس این برنامه ها منابع مالی و بسته های حمایتی و مشوقهایی برای اجرای آن به استانها ابلاغ شد.

یاوری گفت: با در نظر گرفتن شرایط استان از لحاظ جایگاه بیکاری استان و وجود توانمندی و ظرفیتها با پیگیری های مجدانه استاندار توانستیم از مجموع ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی در نظر گرفته شده برای کل کشور مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار تسهیلاتی از محل اعتبارات عمومی به جهت اشتغالزایی برای استان دریافت و همچنین از لحاظ دریافت بسته های حمایتی و مشوقها نیز بالاترین رتبه را به استان کرمانشاه اختصاص دهیم.

وی تصریح کرد: از جمله برنامه های ابلاغی طرح ملی اشتغال فراگیر طرح کارورزی است که دامنه گستره آن کلیه دستگاههای اجرایی، بنگاههای اقتصادی و صاحبان مشاغل است و این اعتبارات و مشوقها جزو منابع استانی محسوب می شود و دریافت آن تنها در گرو حمایت و برنامه ریزی دستگاهها اجرایی، صاحبان بنگاههای اقتصادی و صاحبان مشاغل استان است تا از مزایای آن بهره مند شوند.

یاوری با اشاره به اینکه در طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی در مقاطع کاردانی تا دکتری در سطح بنگاههای اقتصادی به کار گرفته خواهند شد، بیان داشت: دستگاههای اجرایی با ابلاغ مزایایی طرح کارورزی به صاحبان بنگاههای اقتصادی مربوطه و معرفی بسته های و مشوقهای طرح می توانند دانش و تجربه را برای بالا بردن سطح کمی و کیفی تولیدات خود تلفیق کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه افزود: صاحبان مشاغل و بنگاههای اقتصادی و همچنین دانش آموختگان دانشگاهی می توانند بصورت الکترونیکی جهت استفاده از مزایای طرح در سامانه الکترونیکی به آدرس http://karvarzi.mcls.gov.ir تقاضای خود را ثبت کنند.

وی خاطرنشان کرد: وجود بیش از ۲ هزار و ۸۹۰ تعاونی فعال زیر مجموعه اتحادیه شرکتهای تعاونی در رسته های صنعت، کشاورزی، خدمات و تامین نیاز تولید کنندگان و مصرف کنندگان در استان استفاده از مزایای این طرح را باید رقابتی کند.

لازم به ذکر است؛ در پایان این جلسه دستور العمل، شرایط و روند طرح کارورزی توسط رئیس مدیریت اشتغال و کار آفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه برای حاضرین تشریح و پیرامون اجرای طرح نقطه نظراتی بیان شد.