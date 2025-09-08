اشتغال مستقیم ۴۸ هزار کرمانشاهی در بخش تعاون

حسن جلیلیاننسب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعاون یکی از مهمترین بسترهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در استان به شمار میرود، اظهار کرد: در حال حاضر ۳۵۰۰ تعاونی فعال در سطح استان داریم و یکمیلیون و ۶۰۰ هزار نفر از جمعیت استان نیز عضو این تعاونیها هستند. علاوه بر این، نزدیک به ۴۸ هزار نفر در حوزه تعاون به صورت مستقیم در حال فعالیت و اشتغالاند.
وی با اشاره به حمایتهای دولت از تعاونیها افزود: هر سال یک خط اعتباری ویژه برای تعاونیها اختصاص پیدا میکند. همچنین شرکتهای تعاونی موفق میتوانند از تسهیلات تبصره ۱۸ و نیز از تسهیلات پیشبینیشده در سفر ریاست محترم جمهوری به استان بهرهمند شوند.
جلیلیاننسب موفقیت در حوزه تعاون را در گرو بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و فارغالتحصیلان دانشگاهی دانست و تصریح کرد: تعاون بستری بسیار مناسب برای فعالیت دانشآموختگان دانشگاهی است. در رشتههای همگن و مرتبط میتوانند اقدام به تشکیل تعاونی کنند و ما نیز در این مسیر همراه آنان خواهیم بود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه یادآور شد: طبق آئیننامه تبصره ۱۸ قانون بودجه، شرکتهای تعاونی همواره بهعنوان اولویت معرفی میشوند و اگر یک شرکت تعاونی بتواند طرح و برنامه مشخصی در زمینه اشتغالزایی ارائه کند، از حمایت جدی ما برخوردار خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت سال ۲۰۲۵ در تقویم بینالمللی گفت: سازمان ملل متحد سال ۲۰۲۵ را به نام سال تعاون نامگذاری کرده و شعار آن نیز با تعاون میتوان زندگی بهتری ساخت است. این نامگذاری نشاندهنده جایگاه مهم تعاون در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع است و باید ما نیز در استان کرمانشاه از این فرصت نهایت بهره را ببریم.
جلیلیاننسب در پایان تأکید کرد: بخش تعاون علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، میتواند موجب افزایش همبستگی اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی مردم شود و تحقق این اهداف در گرو مشارکت فعال مردم و حمایت دستگاههای اجرایی خواهد بود.
نظر شما