«چه رویاهایی می آیند» به برنامه سینمایی شبکه یک آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه این هفته «سینما ۱» به نمایش و نقد و بررسی فیلم «چه رویاهایی می آیند» ساخته وینسنت وارد، اختصاص دارد که محصول سال ۱۹۹۸ میلادی است.

رابین ویلیامز و کوبا گوینگ جونیور بازیگران این فیلم هستند و داستان آن درباره زن و شوهری جوان است که دو فرزند خود را در حادثه‌ای از دست می‌دهند. زن تاب تحمل این حادثه را ندارد، اما شوهرش (رابین ویلیامز) به او کمک می‌کند و شوق زندگی را به وی بازمی‌گرداند. مدتی بعد مرد در حادثه‌ای کشته می‌شود و به بهشت می‌رود. زن که این بار یار و یاوری ندارد، خودکشی می‌کند و مرد سفری از بهشت به دوزخ را برای یافتن همسرش آغاز می‌کند.

«چه رویاهایی می آیند» در هفتاد و یکمین دوره جوایز اسکار، برنده جایزه بهترین جلوه های بصری شده است.

مهمان این هفته «سینما ۱» حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه استاد فلسفه و رییس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه است.

غلامعباس فاضلی منتقد و نویسنده سینمایی تهیه کننده، سردبیر و مجری برنامه «سینما۱» است. «سینما۱» پنجشنبه ها ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما پخش می شود که در تامین برنامه شبکه یک تولید شده است.