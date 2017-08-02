به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، آمریکا و ۳ کشور متحد اروپایی‌ این کشور یعنی فرانسه، آلمان و انگلیس در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد مدعی شده اند که اقدام ایران در پرتاب ماهواره‌بر سیمرغ به فضا «تهدیدآمیز و تحریک‌آمیز»‌ بوده است.

بر اساس این گزارش، ۴ کشور مذکور مدعی شدند که این اقدام ایران «مغایر» با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل بوده است.

در نامه کشورهای مذکور به شورای امنیت در این خصوص از ایران خواسته شده است تا «هیچ فعالیتی مرتبط با موشکهای بالستیک طراحی شده برای قابلیت حمل سلاح های هسته‌ای، شامل پرتاب با استفاده از چنین فناوری های موشک بالستیک را به انجام نرساند».

در ادامه این نامه آمده است: از ایران می خواهیم تا فوراً تمامی فعالیت های مرتبط با موشک های بالستیک را که برای حمل تسلیحات هسته ای طراحی شده است را متوقف کند.

این ۴ کشور در بخش دیگری از این نامه مدعی شده اند: برنامه درازمدت ایران برای ساخت موشک‌های بالستیک کماکان با قطعنامه شورای امنیت مغایر است و در منطقه آثار بی‌ثبات‌کننده دارد!