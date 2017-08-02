دورهمی میزبان امیر جعفری می شود/ پخش برنامه جدید «دلویزیون»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه نسیم، این شبکه در ایام میلاد امام رضا (ع) برنامه های مختلفی را برای پخش تدارک دیده است.

فردا پنجشنبه ۱۲ مرداد ماه در ساعت ۱۹ برنامه جدید شبکه نسیم با عنوان «دلویزیون» که فضایی شاد دارد پخش می شود. این برنامه با اجرای باربد بابایی و تهیه کنندگی هادی دمیرچی روی آنتن می رود.

فردا برنامه «دورهمی» با اجرای مهران مدیری نیز از ساعت ۲۱، از شبکه نسیم پخش خواهد شد و مهمان آن، امیر جعفری بازیگر سینما و تلویزیون است. «خندوانه» نیز برای پخش در ساعت ۲۳ تدارک دیده شده که در آن نتایج مرحله نیمه نهایی خنداننده شو اعلام شده و فینالیست ها مشخص می شوند.

روز جمعه ۱۳ مرداد ماه مصادف با روز میلاد امام رضا(ع) از ساعت ۲۱ پخش برنامه «وقتشه» و از ساعت ۲۳ پخش «دورهمی» با حضور نگین معتضدی بازیگر، پیش بینی شده است.

روز شنبه ۱۴ مرداد ماه نیز مخاطبان می توانند «کودک شو» را در ساعت ۲۱ و از ساعت ۲۳ «دورهمی» را با حضور شهرام حقیقت دوست از شبکه نسیم دنبال کنند.