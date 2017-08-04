به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، کتاب زندگی نامه و خاطرات شهید علی حیدری معروف به علی بی‌خیال، به تازگی توسط گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی منتشر شده است.

یکی از دوستان این شهید درباره این که او تاریخ شهادتش را می دانست، می گوید: خیلی ها فکر می کنند علی به واسطه دعا و نماز به این مقامات رسید. اما چیزی که باعث شد علی به جایی برسد که تاریخ شهادتش را بداند، این بود که درد گرسنه ها را داشت.

شهید علی حیدری در رفتار و سیره، توجه زیادی به فقرا و محرومین داشته و این رویکرد در رفتارش درباره لباس و کفش نمود زیادی داشته است. یکی از نزدیکان او می گوید روزی پدرش برای علی کفشی نو از چرم قهوه ای خریده بوده و علی از قبولش امتناع می کرده است. اما با اصرار مادرش کفش را قبول می کند. دوست این شهید روایت می کند که در حیاط خانه علی را دیده که مقداری خاک برداشته و به کفش ها مالیده است. وقتی علت را پرسیده، علی بی خیال گفته: نمی خوام بدونن کفش هایم نو است. بعضی ها پول ندارند کفش بخرند، اگر کفش نو بپوشم، آن ها غصه می خورند. دوست ندارم آن ها به خاطر من غصه بخورند.

کتاب زندگی نامه و خاطرات این شهید با عنوان «علی بی خیال» به تازگی منتشر شده و به زودی در کتابفروشی ها عرضه می شود.