دهه پایانی صفر باید به یک نماد فرهنگی ملی تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری با تأکید بر ضرورت ایجاد هویت مستقل برای دهه پایانی صفر اظهار کرد: مشهد با حضور میلیونی زائران در این ایام، نیازمند طراحی یک برنامه منسجم و تبدیل این رویداد مذهبی به برند فرهنگی در سطح ملی است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به تشکیل ستاد اربعین در سطح ملی و مشارکت همه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای کشور در برگزاری این رویداد، گفت: در حالی که حدود سه میلیون زائر ایرانی در بازه زمانی حدود ۲۰ روز تا یک ماه در مراسم اربعین حضور می‌یابند، جمعیت زائران دهه پایانی ماه صفر در مشهد در مدت زمانی بسیار کوتاه‌تر و به‌ویژه در دو تا سه روز پایانی، از این میزان نیز فراتر می‌رود؛ از این رو باید نگاه ملی به مشهد در این ایام تقویت شود و از ظرفیت ستاد ملی اربعین برای پشتیبانی معنوی، اجرایی و در صورت امکان تأمین امکانات و منابع مورد نیاز استفاده شود.

وی با بیان اینکه تجربه برگزاری مراسم‌های بزرگ مذهبی در مشهد سرمایه ارزشمندی برای برنامه‌ریزی‌های آینده است، افزود: اربعین یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات انسانی جهان به شمار می‌رود و همه دستگاه‌ها باید برای برگزاری هرچه بهتر آن همکاری کنند. همچنین دهه پایانی ماه صفر فرصتی استثنایی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی مشهد و خراسان رضوی است که باید از آن به بهترین شکل بهره گرفت.

مظفری با تأکید بر ضرورت ایجاد هویت مستقل برای برنامه‌های دهه پایانی صفر اظهار کرد: لازم است با مشارکت آستان قدس رضوی، استانداری، دستگاه‌های فرهنگی و بهره‌گیری از صاحب‌نظران، متخصصان و فعالان حوزه برندسازی، عنوان مشخص، برنامه منسجم و هویت واحدی برای این دهه طراحی شود تا همانند برخی رویدادهای شاخص مذهبی کشور، به یک برند فرهنگی تبدیل شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به تجربه برخی آیین‌های مذهبی در کشور گفت: مراسم‌هایی مانند حسینیه اعظم زنجان به دلیل برخورداری از هویت مشخص، به برند تبدیل شده‌اند، اما با وجود حضور میلیون‌ها زائر در سالروز شهادت امام رضا (ع)، هنوز برنامه‌ای با هویت، ساختار و زمان‌بندی مشخص برای شکل‌گیری یک اجتماع بزرگ و متمرکز در مشهد طراحی نشده است.

وی با تأکید بر اینکه توجه به محتوا باید در کنار خدمات اجرایی و سخت‌افزاری قرار گیرد، گفت: نباید صرفاً به موضوعاتی مانند محل استقرار موکب‌ها و خدمات‌رسانی پرداخته شود، بلکه باید از این فرصت برای انتقال مفاهیم فرهنگ عاشورا، ایثار، شهادت، آزادگی و ظلم‌ستیزی به نسل جوان استفاده کرد و برای لحظه‌به‌لحظه مسیرها و برنامه‌ها، محتوای مؤثر پیش‌بینی شود.

مظفری با اشاره به سابقه تاریخی و تمدنی خراسان افزود: با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی استان، می‌توان از مشاوران متخصص برای طراحی این رویداد استفاده کرد تا از انتخاب نام و هویت تا برنامه‌های محتوایی و اجرایی، نقشه راه مشخصی برای دهه پایانی صفر تدوین شود. اگرچه تا آغاز مراسم امسال فرصت محدودی باقی مانده است، اما باید از هم‌اکنون برنامه‌ریزی برای سال‌های آینده آغاز شود.

استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: تجربه برگزاری مراسم‌های اخیر در استان نشان داده است که جلسات متعدد و تصمیمات اتخاذشده باید در سال‌های بعد نیز خروجی و دستاورد مشخص داشته باشد و هر سال نسبت به سال قبل، سطح خدمات و کیفیت برنامه‌ها ارتقا یابد. بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود از امسال با استفاده از ظرفیت دانشگاهیان، مدیران اجرایی و صاحبان ایده، پایه‌گذاری جدیدی برای دهه پایانی صفر انجام شود و در طول سال با برگزاری نشست‌های منظم، روند پیشرفت برنامه‌ها بررسی شود. در این فرصت ۱۰ روزه باید همه دستگاه‌ها با تعیین مسئولیت‌های مشخص، تدوین برنامه‌های مشترک و ایجاد رقابتی مثبت در اجرای برنامه‌ها، در کنار محوریت آستان قدس رضوی، زمینه ارتقای کیفیت خدمات و برنامه‌های فرهنگی را فراهم کنند.

وی همچنین درباره برنامه‌های پیاده‌روی اربعین اظهار کرد: اصل اربعین بر پایه پیاده‌روی شکل گرفته است و همه تلاش‌ها باید بر ارائه بهترین خدمات با توجه به امکانات و منابع موجود متمرکز باشد. در عین حال لازم است همه اقدامات با نگاه کارشناسی و بر اساس اولویت‌ها انجام شود تا منابع به بهترین شکل مدیریت و صرف شود. ادغام ظرفیت‌های ملی در ستاد اربعین فرصت مناسبی برای طرح پیشنهادهای استان و استفاده بیشتر از امکانات ملی است و باید از این ظرفیت برای ارتقای خدمات دهه پایانی صفر بهره برد.