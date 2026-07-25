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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

اعلام نرخ کرایه مسیرهای اربعین از مرزهای ایران تا شهرهای زیارتی عراق

اعلام نرخ کرایه مسیرهای اربعین از مرزهای ایران تا شهرهای زیارتی عراق

معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران نرخ تقریبی جابه‌جایی زائران اربعین از مرزهای مهران، شلمچه و خسروی به مقصد نجف و کربلا با انواع وسایل نقلیه را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، لطف‌الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، اعلام کرد نرخ کرایه خودروهای سواری، ون و اتوبوس در مسیرهای منتهی به مرزهای مهران، شلمچه و خسروی به مقصد نجف و کربلا به‌صورت بازه قیمتی تعیین شده است.

در مسیر مهران-نجف کرایه سواری ۲۰ تا ۳۰ هزار دینار، ون ۱۵ تا ۱۸ هزار دینار و اتوبوس ۱۰ تا ۱۳ هزار دینار است.

در مسیر مهران-کربلا کرایه سواری ۲۵ تا ۳۰ هزار دینار، ون ۱۳ تا ۱۵ هزار دینار و اتوبوس ۸ تا ۱۲ هزار دینار اعلام شده است.

اعلام نرخ کرایه مسیرهای اربعین از مرزهای ایران تا شهرهای زیارتی عراق

اعلام نرخ کرایه مسیرهای اربعین از مرزهای ایران تا شهرهای زیارتی عراق

در مسیر شلمچه-نجف کرایه سواری ۲۵ تا ۳۰ هزار دینار، ون ۱۵ تا ۱۷ هزار دینار و اتوبوس ۱۰ تا ۱۳ هزار دینار تعیین شده است.

در مسیر شلمچه-کربلا نیز کرایه سواری ۲۵ تا ۳۵ هزار دینار، ون ۲۲ تا ۲۵ هزار دینار و اتوبوس ۱۸ تا ۲۰ هزار دینار است.

همچنین در مسیر خسروی-نجف کرایه سواری ۲۵ تا ۳۰ هزار دینار، ون ۱۵ تا ۲۰ هزار دینار و اتوبوس ۱۲ تا ۱۶ هزار دینار و در مسیر خسروی-کربلا کرایه سواری ۲۲ تا ۲۸ هزار دینار، ون ۱۵ تا ۱۸ هزار دینار و اتوبوس ۱۰ تا ۱۵ هزار دینار اعلام شده است.

بر اساس اعلام شهرداری تهران، این نرخ‌ها تقریبی بوده و با توجه به شرایط و زمان سفر ممکن است تغییر کند.

کد مطلب 6898242

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