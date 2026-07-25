  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۸

۸ واحد تجاری انجمن حمایت از زندانیان در قوچان افتتاح شد

۸ واحد تجاری انجمن حمایت از زندانیان در قوچان افتتاح شد

قوچان- هشت واحد تجاری انجمن حمایت از زندانیان قوچان با هدف ایجاد درآمد پایدار در این شهرستان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا زرندی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، عصر شنبه در آیین افتتاح سالن ملاقات زندان و هشت باب مغازه انجمن حمایت از زندانیان شهرستان قوچان ضمن قدردانی از تلاش‌های انجمن حمایت از زندانیان این شهرستان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه حمایت از زندانیان رسیدگی به وضعیت معیشتی، آموزشی و درمانی خانواده‌های آنان است که بخش عمده‌ای از این خدمات با همت انجمن حمایت از زندانیان و از محل منابع مالی تأمین‌شده توسط این مجموعه انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: دستگاه قضایی همواره پشتیبان انجمن‌های حمایت از زندانیان بوده و از اقدامات آنان در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از خانواده زندانیان حمایت می‌کند.

وی تصریح کرد: اقدامات ارزشمندی برای جذب منابع مالی و هدایت آن به سمت حمایت از زندانیان و خانواده‌های آنان انجام شده که شایسته قدردانی است.

کد مطلب 6898874

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها