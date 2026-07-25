۸ واحد تجاری انجمن حمایت از زندانیان در قوچان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا زرندی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، عصر شنبه در آیین افتتاح سالن ملاقات زندان و هشت باب مغازه انجمن حمایت از زندانیان شهرستان قوچان ضمن قدردانی از تلاشهای انجمن حمایت از زندانیان این شهرستان اظهار کرد: یکی از مهمترین اقدامات در حوزه حمایت از زندانیان رسیدگی به وضعیت معیشتی، آموزشی و درمانی خانوادههای آنان است که بخش عمدهای از این خدمات با همت انجمن حمایت از زندانیان و از محل منابع مالی تأمینشده توسط این مجموعه انجام میشود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: دستگاه قضایی همواره پشتیبان انجمنهای حمایت از زندانیان بوده و از اقدامات آنان در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی و حمایت از خانواده زندانیان حمایت میکند.
وی تصریح کرد: اقدامات ارزشمندی برای جذب منابع مالی و هدایت آن به سمت حمایت از زندانیان و خانوادههای آنان انجام شده که شایسته قدردانی است.
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