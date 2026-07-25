حمایت تمام عیار المشاط از نیروهای مسلح یمن و هشدار به ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت: اقدامات نیروهای مسلح ما مشروع و موجه است.

وی افزود: هدف نیروهای مسلح ما پایان دادن به محاصره و تجاوز سعودی علیه کشورمان است که نزدیک به ۱۲ سال ادامه داشته است. مردم ما نزدیک به ۱۲ سال است که ایستادگی کرده اند و به خواست خدا پیروزی از آن آنهاست

المشاط ضمن بی ارزش توصیف کردن بیانیه های محکومیت علیه صنعا تاکید کرد: موضع ما عادلانه و خواسته‌های ما منصفانه و در راستای پایان دادن به محاصره و تجاوز سعودی علیه کشورمان است.

المشاط خطاب به حکام ریاض گفت: کسانی که به شما وعده‌های دروغین و امید واهی می‌دهند، به نفع شما کار نمی کنند و به شما سودی نمی رسانند. هر چه غیر از پایان دادن به تجاوز و لغو محاصره، توهم و سراب است.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد: از نیروهای مسلح توانمند و منظم خود نهایت تشکر و قدردانی را داریم.