  1. سیاست
  2. مجلس
۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

آقای نماینده خجالت بکشید

آقای نماینده خجالت بکشید

وقتی یک نماینده مجلس با سابقه دیپلماتیک در رسانه رسمی چنین سخن می‌گوید دیگر از ناکامی‌های دیپلماسی نباید شگفت‌زده شد.

خبرگزاری مهر - حسام‌الدین حیدری: امروز پس از چند روز فرصت کردم مناظره دو نماینده مجلس را ببینم. آنچه بیش از هر چیز مرا متأثر کرد نه اختلاف نظرها بلکه سطح نازل ادبیات یکی از نمایندگان بود ادبیاتی که بیش از آنکه شایسته کرسی قانون‌گذاری باشد مایه تأسف و شرمساری است.

برای من به‌عنوان یک شهروند پذیرفتنی نیست فردی که سال‌ها در دستگاه دیپلماسی کشور مسئولیت داشته، سر کنسول ایران در یک کشور اروپایی و استاندار بوده و امروز بر کرسی نمایندگی مردم تکیه زده است، در برابر چشم مردم چنین سخن بگوید. وقتی کسی در برابر افکار عمومی از ابتدایی‌ترین اصول گفت‌وگوی منطقی و احترام فاصله می‌گیرد، این پرسش به‌وجود می‌آید که در جلسات غیرعلنی، مذاکرات حساس و موقعیت‌های تصمیم‌گیری چگونه رفتار می‌کند.

شاید بخشی از پاسخ بسیاری از ناکامی‌های مزمن در حوزه دیپلماسی را باید دقیقاً همین‌جا جست‌وجو کرد، در نوع نگاه، شیوه گفتار و کیفیت افرادی که سال‌ها سکان مذاکرات و تعاملات خارجی را در دست داشته‌اند. دیپلماسی فقط دانستن زبان خارجی یا داشتن سابقه مدیریتی نیست پیش از هر چیز نیازمند عقلانیت، متانت، قدرت استدلال و حفظ شأن نمایندگی یک ملت است.

یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های هر مسئول نه عنوان و سابقه او بلکه شأن کلام و قدرت کنترل رفتار اوست. کسی که در برابر دوربین‌ها و در اوج توجه افکار عمومی نمی‌تواند بر لحن و واژگان خود مسلط باشد، چگونه می‌توان انتظار داشت در مذاکرات حساس تصمیم‌گیری‌های کلان یا مواجهه با بحران‌ها منافع ملی را با آرامش، عقلانیت و اقتدار نمایندگی کند؟

متأسفانه سال‌هاست تصور می‌کنیم صرف داشتن سابقه مدیریتی یا دیپلماتیک به معنای شایستگی دائمی برای حضور در مسئولیت‌های بالاتر است در حالی که رفتار امروز افراد بهترین معیار برای قضاوت درباره صلاحیت امروز آنهاست نه رزومه دیروزشان. اگر خروجی سال‌ها تجربه چنین ادبیاتی باشد باید در تعریف تجربه و معیارهای انتخاب مسئولان تجدیدنظر کرد.

آنچه بیش از خود این مناظره نگران‌کننده است عادی شدن چنین رفتارهایی در فضای سیاسی کشور است. وقتی بی‌اخلاقی، تحقیر، عصبانیت و ادبیات غیرمتین هزینه‌ای برای صاحبان قدرت ندارد، طبیعی است که این فرهنگ از تریبون‌های رسمی به بدنه مدیریت کشور نیز سرایت کند. هیچ جامعه‌ای با تنزل اخلاق سیاسی به ارتقای حکمرانی نخواهد رسید.

از همه مهم‌تر این پرسش جدی مطرح می‌شود که معیارهای احراز صلاحیت چگونه اعمال شده است که فردی با چنین سطحی از رفتار و گفتار صلاحیت حضور در مجلس شورای اسلامی را یافته است. اگر قرار باشد نماینده ملت در تریبون رسمی کشور چنین تصویری از فرهنگ گفت‌وگو ارائه دهد، طبیعی است که افکار عمومی نسبت به دقت و کیفیت فرآیندهای بررسی صلاحیت نیز پرسش‌های جدی داشته باشد.

مردم از نمایندگان خود انتظار دارند اختلاف‌نظر داشته باشند اما انتظار ندارند شأن مجلس را قربانی هیجان‌های شخصی و رقابت‌های سیاسی کنند. مجلس محل استدلال است نه میدان فریاد، جای اقناع است نه تحقیر. هر نماینده‌ای که این مرز را نادیده بگیرد پیش از آنکه به رقیبش آسیب بزند اعتبار نهادی را مخدوش می‌کند که قرار است نماد عقلانیت و قانون‌مداری باشد.

اگر امروز درباره این رفتارها سکوت شود فردا نباید از کاهش اعتماد عمومی به نهادهای رسمی گلایه کرد. اعتماد مردم با شعار ساخته نمی‌شود با رفتار مسئولان شکل می‌گیرد. هر جمله، هر لحن و هر رفتار یک مسئول یا سرمایه اجتماعی نظام را تقویت می‌کند یا از آن می‌کاهد. مسئولانی که این حقیقت را درک نکنند خود به بخشی از مسئله تبدیل می‌شوند نه بخشی از راه‌حل.

مجلس تریبون عصبانیت و ادبیات سخیف نیست خانه ملت است هر کس شأن این جایگاه را حفظ نکند پیش از آنکه به رقیب سیاسی خود آسیب بزند اعتبار مجلس و اعتماد مردم را خدشه‌دار می‌کند.

کد مطلب 6898440

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • احمد DE ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
      21 23
      پاسخ
      نماینده مردم بود و حرف مردم رو به طرف مقابل زد.
      • IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
        9 6
        طرف مقابل هم نماینده مردم بود ، توجیه و دفاع از کاری که قابل دفاع نیست گره ای را باز نمی کنه
      • هادی IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
        9 2
        اینکه تنگه هرمز مال ننته یا عمت که بخوای باز نکنی حرف مردمه؟ تو این کشور تا دو نفر کنار هم میشینن و نظر مشابهی دارن خیال میکنن باقی ملت هم هم‌نظر اونهان.نه عمو جون.ملت خودشون زبون دارن
      • IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
        5 0
        بی ادبی باعناوین دکترا ونماینده با هر کسی قباحت دارد. دلایل قوی باید ومعنوی/ نه رگهای گردن به حجت قوی. اگر پاسخ منطقی داشته باشد بایستی عقلانی و مؤدبانه جواب دهد. و افراد فحاش و هتاک از بی خردان و کم عقلان اند.
    • IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
      5 8
      پاسخ
      آنچه مشهود بود یک بی ادبی بود که از سوی این نماینده رخ داد. بی ادبی که قابل توجیه نیست اما آنچه مایه امیدواری بود عذرخواهی خیلی سریع و شجاعانه بود که جای تحسین دارد. آنچه مهم است آن است که دیگران آن عذرخواهی را پذیرا باشند تا راه برای رشد او و عدم تکرار آن فراهم شود. متاسفانه نماینده مقابل علیرغم عذرخواهی ایشان، فرصت را مغتنم دانست تا ایشان را تحقیر کند و همین رفتار موجب شد که او که عذرخواهی کرده بود مجدد از ادبیات سخیف دیگری استفاده کند. رفتار کریمانه ائمه و یارانشان آرزوست.
      • IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
        14 1
        عذرخواهی وقتی قابل قبول و واقعیه که طرف اشتباهش را متوجه شده باشه و نخواد که دوباره اون را تکرار کنه ، و کسی که می گویید راه باید برای رشدش فراهم شود سال ها در مسئولیت های مختلف بوده ، شخصی با این سابقه کاری باید خیلی وقت پیش طرز بیان و صحبتش را رشد داده باشد
      • علی IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
        2 4
        بله حرف مردمه، نماینده مردم حرف مردم رو زد
    • دکتر حامد کرمانیون IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
      8 3
      پاسخ
      ایشان حدودا سی سال است که در مسند قدرت هستند و امثال ایشان باعث عقب رفت سیاسی و اقتصادی کشورمان هستند ، وقتش رسیده که خانه تکانی در بدنه سیاسی کشور صورت پذیرد تا کشور از لوث اینچنین افراد لوده و بی نزاکتی پاک شود
    • فرشاد IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
      5 1
      پاسخ
      عزیزان نظارت بر رفتارنمایندگان کجا قایم شده اند
    • ابوالفضل بهشتی FR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
      2 0
      پاسخ
      آفرین...
    • IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
      9 0
      پاسخ
      انسان‌ها و مخصوصاً کسانی که در مسندقدرت هستند باید در نیت و عمل خیرخواهانه و صادقانه و خداپسندانه ثابت قدم باشند
    • IR ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
      5 0
      پاسخ
      نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و هر مسئول دیگر باید تشنه قدرت نباشند بلکه شیفته خدمت باشند
    • IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
      3 0
      پاسخ
      نمایندگان محترم باید آبرو و بازوی نظام اسلامی باشند نه غیر این
    • IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
      3 0
      پاسخ
      نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سوگند یاد کرده‌اند که حامی دین و نظام اسلامی باشند و باید در این سوگند پابرجا بمانند
    • IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
      1 0
      پاسخ
      فقط و فقط و فقط نظارت کننده بسیار قوی و اثرگذار می‌خواهد
    • IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
      2 0
      پاسخ
      خداوندرحمان و رحیم همه را هدایت فرماید
    • IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
      0 0
      پاسخ
      نماینده مجلس نماینده مردم در قانونگذاری و این یعنی اینکه مردم به آنها اعتماد کردن و در این مسند گذاشتند

    تازه‌ترین اخبار