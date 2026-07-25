به گزارش خبرنگار مهر، بازار نقل‌وانتقالات لیگ برتر فوتبال ایران در شرایطی روزهای ابتدایی خود را سپری می‌کند که برخلاف سال‌های گذشته، تنها یک باشگاه با قدرت در حال فعالیت است و سایر مدعیان هنوز تحرک چشمگیری از خود نشان نداده‌اند.

در روزهایی که بسیاری از تیم‌های لیگ برتری همچنان درگیر انتخاب سرمربی، تعیین بودجه یا بررسی فهرست بازیکنان خود هستند، پرسپولیس تقریباً هر روز نامش در یکی از پرونده‌های مهم نقل‌وانتقالاتی دیده می‌شود و فاصله محسوسی با سایر رقبا ایجاد کرده است.

پرسپولیس همچنان فعال‌ترین تیم تابستان

سرخپوشان تا اینجای نقل‌وانتقالات، حضور پوریا شهرآبادی، پوریا پورعلی، مجید عیدی، مهدی تیکدری، ابوالفضل جلالی و محمدمهدی زارع را قطعی کرده‌اند و همچنان فعالیت خود را متوقف نکرده‌اند. مدیران پرسپولیس مذاکرات خود را برای جذب چند بازیکن دیگر نیز ادامه می‌دهند و نام‌هایی همچون کسری طاهری، دانیال ایری، پوریا لطیفی‌فر و محمد محبی همچنان در فهرست خریدهای مهدی تارتار قرار دارند.

در صورت نهایی شدن بخشی از این مذاکرات، پرسپولیس بدون تردید پرکارترین باشگاه نقل‌وانتقالات تابستانی لیگ بیست‌وششم لقب خواهد گرفت.

ارزیابی خارجی‌ها در اردوی ترکیه

در کنار جذب بازیکنان جدید، تعیین تکلیف بازیکنان خارجی نیز از دیگر دغدغه‌های کادر فنی پرسپولیس است. دنیل گرا و تیوی بیفوما تاکنون حاضر به جدایی از جمع سرخپوشان نشده‌اند و قرار است در اردوی آماده‌سازی ترکیه بار دیگر زیر نظر مهدی تارتار مورد ارزیابی قرار بگیرند.

با این حال، شنیده‌ها حاکی از آن است که شانس ادامه حضور این دو بازیکن در پرسپولیس چندان زیاد نیست و احتمال جدایی آنها همچنان بالاست.

از سوی دیگر پوریا لطیفی‌فر، بازیکن جوان فصل گذشته گل‌گهر، نیز در آستانه حضور در پرسپولیس قرار دارد و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، ظرف ۲۴ ساعت آینده قرارداد خود را امضا کرده و با پیراهن این تیم عکس یادگاری خواهد گرفت.

همچنین امین کاظمیان نیز با تصمیم کادر فنی از برنامه‌های فصل آینده خارج شده و جایی در فهرست پرسپولیس نخواهد داشت.

تغییرات روی نیمکت‌ها ادامه دارد

بازار نقل‌وانتقالات تنها به جابه‌جایی بازیکنان محدود نشده و نیمکت تیم‌ها نیز روزهای پرخبری را پشت سر می‌گذارد.

پس از نشست‌های مدیریتی در باشگاه پرسپولیس، نگاه‌ها به اراک معطوف شد؛ جایی که پیروز قربانی با مدیران باشگاه آلومینیوم به توافق نهایی رسید تا هدایت این تیم را در فصل آینده بر عهده بگیرد.

در شیراز نیز رسول خطیبی، با وجود آنکه طی سال‌های اخیر نتوانسته نتایج قابل توجهی در عرصه مربیگری کسب کند، هدایت فجر سپاسی را پذیرفت تا فصل جدید را روی نیمکت این تیم آغاز کند.

استقلال و یک پرونده پیچیده

در استقلال نیز پرونده یاسر آسانی به یکی از موضوعات مهم روز تبدیل شده است. این بازیکن با وجود بازگشت به جمع آبی‌پوشان، به دلیل مسائل مربوط به فسخ قرارداد قبلی خود با موانع حقوقی روبه‌رو شده و مدیران استقلال باید برای حل این پرونده راهکاری قانونی پیدا کنند تا در ادامه فصل با مشکلی مواجه نشوند.

خواب زمستان در تابستان

در شرایطی که پرسپولیس تقریباً هر روز یک پرونده جدید نقل‌وانتقالاتی را دنبال می‌کند، بسیاری از باشگاه‌های لیگ برتری هنوز وارد فضای رقابت نشده‌اند.

باشگاه‌هایی مانند تراکتور، گل‌گهر، ذوب‌آهن، آلومینیوم، استقلال خوزستان، چادرملو، فجر سپاسی و چند تیم دیگر تاکنون فعالیت محدودی در بازار داشته‌اند و هنوز خریدهای شاخصی را نهایی نکرده‌اند.

همین موضوع باعث شده بازار تابستانی لیگ برتر بیش از هر زمان دیگری رنگ و بوی پرسپولیسی به خود بگیرد؛ بازاری که فعلاً تنها یک بازیگر اصلی دارد و سایر باشگاه‌ها ترجیح داده‌اند با احتیاط بیشتری وارد رقابت شوند.

اکنون باید دید سکوت این تیم‌ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و آیا در روزهای آینده شاهد آغاز رقابت جدی مدعیان برای جذب ستاره‌های لیگ خواهیم بود یا پرسپولیس همچنان یکه‌تاز بازار نقل‌وانتقالات تابستانی لیگ بیست‌وششم باقی خواهد ماند.