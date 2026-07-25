اعزام ۶۵ راهنمای افتخاری از استان سمنان برای خدمت به زائران اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله چتری عصر شنبه در جمع خبرنگاران در حج و زیارت سمنان از اعزام راهنمایان افتخاری زائران اربعین در سال جاری توسط حج و زیارت استان خبر داد و افزود: از اقدامات سازمان حج و زیارت در حوزه اربعین علاوه بر ثبت نام و اعزام پیگیری امور بیمه‌ای موضوع اعزام راهنمایان افتخاری در حوزه اربعین است.

وی گفت: طبق برنامه‌ریزی همه ساله تعداد زیادی از کارگزاران زیارتی استان سمنان تحت عنوان راهنمایان افتخاری به کشور عراق اعزام و در تمامی شهرها در قسمت‌های مشخص مستقر می‌شوند.

مدیرکل حج وزیارت استان سمنان اعلام کرد: این افراد با داشتن اطلاعات کافی در حوزه‌های راه‌ها، اسکان، تغذیه و سایر مسائل مانند درمان و بیمه‌ نسبت به راهنمایی زائران اقدام می‌کنند.

چتری با بیان اینکه در حوزه گمشدگان و پیدا شدگان زائران هم این افراد کمک‌های خوبی را صورت خواهند داد، ابراز کرد: این افراد در حوزه اشیا گمشده نیز خدمات قابل توجهی را به زائران ارائه می‌دهند.

وی افزود: طبق همین برنامه استان سمنان ۲۵ نفر از خادمان افتخاری به یکی از ایستگاه‌های شهر نجف اعزام خواهد کرد.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان همچنین گفت: این استان به عنوان یکی از استان‌های پایلوت مقرر شد ۴۰ نفر از کارگزاران زیارتی نیز تحت عنوان راهنمایان افتخاری زائران اربعین حسینی در مواکب نسبت به ارائه خدمت اقدام کند.

چتری افزود: با این طرح جدید مجموعاً ۶۵ نفر از استان سمنان نسبت به ارائه خدمات راهنمایان زائران اربعین حسینی اقدام خواهند کرد.