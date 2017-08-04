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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۳۰

امام جمعه مشهد:

مشروعیت سیاسی منهای مشروعیت دینی طاغوت است

مشروعیت سیاسی منهای مشروعیت دینی طاغوت است

مشهد- امام جمعه مشهد با بیان اینکه مشروعیت سیاسی منهای مشروعیت دینی طاغوت است گفت: تنها چیزی که یک حاکم را در جامعه دینی حاکم مشروع قرار می‌دهد نصب ولی امر است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم‌الهدی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه که در حرم مطهر رضوی برگزار شد اظهار کرد: زمان امام رضا (ع) زمان توطئه و فتنه بود، مامون ملعون با فتنه و توطئه به جنگ مکتب اهل بیت و براندازی امامت و ولایت آمد.

وی افزود: اما دشمن دید در عرصه‌های نظامی و برخوردهای فیزیکی نتیجه دلخواه خود را به دست نیاورده بلکه امامت توسعه داده شد و مردم را تشنه امامت کردند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: دنیای استکبار امروز  فکر کرده می‌تواند با توطئه‌ و شگرد سیاسی در داخل کشور و تشکل‌های داخل کشور اساس نظام ما  را براندازی کند.

وی ادامه داد: این توطئه استکبار آمریکایی در زمان حال، مانند توطئه استکباری مامون در زمان امام رضا (ع) بوده و لذا بهترین روش سیاسی در موقعیت امروز را ما باید از سیره سیاسی امام رضا یاد بگیریم.

علم الهدی بیان کرد: یکی از روش‌های سیاسی این امام متصل کردن مبانی سیاست به مبانی دینی و مقابله با سکولاریسم بود.

وی افزود: امروز برخی سعی می‌کنند سیاست را از دین جدا کنند و برخی جریان‌ها وجود دارد که در عرصه‌های سیاست و رقابت سیاسی دروغ می‌گویند انواع گناهان کبیره رو انجام می‌دهند و بعد که به آن‌ها معترض می‌شوی چرا این کارها را کردی می‌گوید فضای انتخاباتی و رقابت سیاسی است.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه این افراد خیال می‌کنند فضای انتخاباتی سیاسی همه محرمات را حلال کرده است گفت: امروز مشکل با یک عده انسان‌هایی است که از یک طرف خود را مسلمان و متدین می‌دانند و از طرف دیگر در عرصه‌های سیاسی مبانی سیاست را از مبانی دین جدا می‌کنند.

وی ادامه داد: امام رضا (ع) به عکس سعی داشتند در مقابل یک عده مبانی سیاست را به مبانی دین وصل کنند.

علم الهدی با اشاره به حدیث سلسله‌الذهب گفت: در این حدیث مبانی سیاست به مبانی دینی وصل شد.

وی ادامه داد: امام حاکم ناظر، امامی است که قدرت را به دست بگیرد و مدیریت جامعه در کف با کفایت او باشد، امامی که بر مبنای اصول امامت جامعه را اداره کند و در برابر بینش مردم سرنوشت مردم دست امام باشد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بیان کرد: مشروعیت سیاسی منهای مشروعیت دینی طاغوت است و اگر یک عنصری در جریان حاکمیت و مدیریت اجتماعی با انتخابات، مشروعیت سیاسی پیدا کرد اما مشروعیت دینی نداشت، طاغوت است و پذیرش این حکومت کفر است.

وی با اشاره به مراسم ‌تنفیذ ریاست جمهوری در روز گذشته گفت: مقام معظم ‌رهبری حکمی که به رئیس جمهور دادند فرمودند من شما را به ریاست جمهوری "منصوب" می‌کنم و نصب ولی امر و امامت، حاکمیت را از طاغوت بودن خارج می‌کند.

علم الهدی تاکید کرد: مشروعیت دینی در کنار مشروعیت سیاسی  باعث می‌شود عنصری که دارای مشروعیت دینی است، طاغوت نباشد، آن‌چیزی که به خدا و مقام امامت و ولایت مربوط است، انتصاب است به همین دلیل رهبر معظم انقلاب از واژه منصوب استفاده کردند. غیر از این مدیریت و حاکمیت، طاغوتی است و تنها چیزی که یک حاکم را در جامعه دینی حاکم مشروع قرار می‌دهد نصب ولی امر است.

کد مطلب 4049800

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