به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علمالهدی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه که در حرم مطهر رضوی برگزار شد اظهار کرد: زمان امام رضا (ع) زمان توطئه و فتنه بود، مامون ملعون با فتنه و توطئه به جنگ مکتب اهل بیت و براندازی امامت و ولایت آمد.
وی افزود: اما دشمن دید در عرصههای نظامی و برخوردهای فیزیکی نتیجه دلخواه خود را به دست نیاورده بلکه امامت توسعه داده شد و مردم را تشنه امامت کردند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: دنیای استکبار امروز فکر کرده میتواند با توطئه و شگرد سیاسی در داخل کشور و تشکلهای داخل کشور اساس نظام ما را براندازی کند.
وی ادامه داد: این توطئه استکبار آمریکایی در زمان حال، مانند توطئه استکباری مامون در زمان امام رضا (ع) بوده و لذا بهترین روش سیاسی در موقعیت امروز را ما باید از سیره سیاسی امام رضا یاد بگیریم.
علم الهدی بیان کرد: یکی از روشهای سیاسی این امام متصل کردن مبانی سیاست به مبانی دینی و مقابله با سکولاریسم بود.
وی افزود: امروز برخی سعی میکنند سیاست را از دین جدا کنند و برخی جریانها وجود دارد که در عرصههای سیاست و رقابت سیاسی دروغ میگویند انواع گناهان کبیره رو انجام میدهند و بعد که به آنها معترض میشوی چرا این کارها را کردی میگوید فضای انتخاباتی و رقابت سیاسی است.
امام جمعه مشهد با بیان اینکه این افراد خیال میکنند فضای انتخاباتی سیاسی همه محرمات را حلال کرده است گفت: امروز مشکل با یک عده انسانهایی است که از یک طرف خود را مسلمان و متدین میدانند و از طرف دیگر در عرصههای سیاسی مبانی سیاست را از مبانی دین جدا میکنند.
وی ادامه داد: امام رضا (ع) به عکس سعی داشتند در مقابل یک عده مبانی سیاست را به مبانی دین وصل کنند.
علم الهدی با اشاره به حدیث سلسلهالذهب گفت: در این حدیث مبانی سیاست به مبانی دینی وصل شد.
وی ادامه داد: امام حاکم ناظر، امامی است که قدرت را به دست بگیرد و مدیریت جامعه در کف با کفایت او باشد، امامی که بر مبنای اصول امامت جامعه را اداره کند و در برابر بینش مردم سرنوشت مردم دست امام باشد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بیان کرد: مشروعیت سیاسی منهای مشروعیت دینی طاغوت است و اگر یک عنصری در جریان حاکمیت و مدیریت اجتماعی با انتخابات، مشروعیت سیاسی پیدا کرد اما مشروعیت دینی نداشت، طاغوت است و پذیرش این حکومت کفر است.
وی با اشاره به مراسم تنفیذ ریاست جمهوری در روز گذشته گفت: مقام معظم رهبری حکمی که به رئیس جمهور دادند فرمودند من شما را به ریاست جمهوری "منصوب" میکنم و نصب ولی امر و امامت، حاکمیت را از طاغوت بودن خارج میکند.
علم الهدی تاکید کرد: مشروعیت دینی در کنار مشروعیت سیاسی باعث میشود عنصری که دارای مشروعیت دینی است، طاغوت نباشد، آنچیزی که به خدا و مقام امامت و ولایت مربوط است، انتصاب است به همین دلیل رهبر معظم انقلاب از واژه منصوب استفاده کردند. غیر از این مدیریت و حاکمیت، طاغوتی است و تنها چیزی که یک حاکم را در جامعه دینی حاکم مشروع قرار میدهد نصب ولی امر است.
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