مجلس برای کابینه لابی نکرد/ هماهنگی وزیران اقتصادی باید بیشتر شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، غلامرضا تاجگردون، سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی و حشمت الله فلاحت پیشه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به همراه جواد هروی معاون نظارت معاونت پارلمانی رئیس جمهور در برنامه جمعه شب گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به بحث پیرامون ویژگی های لازم برای کابینه دوازدهم پرداختند.



غلامرضا تاجگردون درباره ترکیب کابینه دوازدهم گفت : با توجه به اینکه یکی از کارهای نمایندگان مجلس لابی کردن است اما برای تنظیم فهرست وزرای پیشنهادی این کار انجام نشد.

این نماینده اصلاح طلب مجلس افزود: اشتراک های دولت و مجلس در مقایسه با دوره های گذشته بیشتر و هدف آنها مشترک است.

وی گفت: اگر مسئله ای در رای اعتماد به وزرای پیشنهادی پیش آید در چینش افراد سلیقه ای است وگرنه مجلس و دولت در اهداف و برنامه ها نقاط مشترک دارند.

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: رئیس جمهور باید کابینه ای را به مجلس ارائه کند که نمایندگان بدانند برایند کارکرد وزرای پیشنهادی تحقق اهداف مشترک دولت و مجلس است.

تاجگردون گفت: مجلس نهایت همکاری را در دادن رای اعتماد به فهرست وزرای پیشنهادی خواهد داشت اما دولت باید در روش ها و رسیدن به اهداف در موضوعاتی مانند تعاملات بین المللی و رفع بیکاری با مجلس هماهنگ تر و نزدیک تر باشد.

وی افزود: اگر دولت بتواند با مجلس شورای اسلامی در مسائل گوناگون اتفاق نظر داشته باشد سرعت انجام کارها بیشتر خواهد شد.

سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: فراکسیون های مختلف مجلس نشست هایی را با رئیس جمهور درباره کابینه دوازدهم و اولویت های این کابینه داشته اند و رئیس جمهور نیز از پیشنهاد های نمایندگان استقبال کرده اما در این نشست ها بحث مصداقی مطرح نشده و فقط راجع به کلیات صحبت شده است.

وی افزود: نمایندگان مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی شاخص ها و اولویت هایی از جمله رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره جوان گرایی، انقلابی بودن، کار جهادی کردن، توجه به اقتصاد مقاومتی، مبارزه با فقر و ایجاد عدالت درباره کابینه دوازدهم را در نظر می گیرند.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه مسائلی که در جامعه وجود دارد به دلیل روش حکمرانی و مشکلات بین بخشی است گفت: دولت باید برای حل این مسئله هماهنگی فکری، روشی و عملی وزرایی که یک تیم را تشکیل می دهند، اصلاح کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این موضوع در تیم اقتصادی باید بیشتر رعایت شود و وزارتخانه هایی که در یک موضوع کار می کنند باید برنامه مشترکی داشته باشند.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی در دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی سلامت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان و اطرافیانشان را بررسی خواهد کرد.

قاضی زاده هاشمی گفت: نگاه سیاسی به فهرست پیشنهادی وزرا نگاه غالب مجلس شورای اسلامی نیست.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون فضای مجلس مثبت و همکاری فعال با دولت وجود دارد البته نمایندگان وظیفه نظارتی خود را بر اساس اسناد بالا دستی انجام می دهند.

حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: پس از اعلام فهرست وزرای پیشنهادی جلسات کمیسیون ها تشکیل و برنامه های وزرا بررسی می شود.

وی افزود: در فراکسیون ها نیز نشست هایی در این زمینه برگزار می شود و خلاء برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس ایجاد نخواهد شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: البته اگر برای انتخاب وزرا میان مجلس و دولت لابی شکل می گرفت کار بررسی صلاحیت وزرا با سهولت بهتری انجام می شد.

فلاحت پیشه افزود: میزان اشتراک مجلس و دولت بسیار بیشتر از اختلاف های آنها و دلیل آن برداشت یکسان این دو قوه از مسائل و مشکلات جامعه است.

وی گفت: اکنون میزان هوشیاری مردم ما به گونه ای است که اگر مشکلات آنها حل نشود در پی مقصر نمی گردند بلکه هم مجلس و هم دولت را مقصر می دانند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی که تعارف در رای دادن به وزرا وجود داشته باشد بر اساس تجربه تعداد سوال و تذکر از آن وزیر بیشتر خواهد بود و در نهایت به استیضاح منجر می شود.

فلاحت پیشه گفت: اکنون مشکل کشور سیاست نیست و نباید با نگاه سیاسی کابینه دوازدهم را بررسی کرد بلکه باید با نگاه به مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کابینه دوازدهم را انتخاب کرد.

وی افزود: مراسم با شکوه تحلیف نشان داد دنیا فقط آمریکا نیست و جمهوری اسلامی ایران می خواهد با همه دنیا کار کند.

جواد هروی معاون نظارت معاونت پارلمانی رئیس جمهور نیز در این برنامه گفت: فهرست وزرای پیشنهادی روز سه شنبه اعلام و از آن زمان رایزنی ها با مجلس شورای اسلامی درباره رای اعتماد به آنهاآغاز می شود.

وی افزود: در همه جلساتی که رئیس جمهور با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته شاخص های نمایندگان را برآورد و نظرات آنها را تجمیع کرده است.

هروی گفت: مطالبات مردم در جلسات با رئیس جمهور به وسیله نمایندگان مطرح شده است و مردم انتظار دارند رئیس جمهور برای خروج از اقتصاد بیمار وزرای با سابقه، کارشناس تر، قوی تر و سنجیده تر را معرفی کند.

معاون نظارت معاونت پارلمانی رئیس جمهور افزود: رئیس جمهور می خواهد از افراد جوان تر در کابینه دوازدهم استفاده کند اما کارآمدی جای خود است.

وی گفت: اسناد بالادستی و ابلاغیات رهبر معظم انقلاب درباره شاخص های دولت دوازدهم در قالب منشوری در اختیار وزرای پیشنهادی قرار گرفته است که آنها برنامه های خود را بر این اساس تنظیم کنند.

هروی افزود: رئیس جمهور می خواهد کابینه ای فرا جناحی، پرتوان، جوان، کارآمد و قانون گراتر معرفی کند.