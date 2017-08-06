به گزارش خبرگزاری مهر، دگرگون کردن محیط سنتی و کلاسیک کتابخانه‌ها به کتابخانه‌های کودک‌محور با فضایی سرشار از سواد، از تازه‌ترین رویکردهای برنامه «با من بخوان» از سوی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان است که کتاب‌های باکیفیت، نشست‌های بلندخوانی و فعالیت‌های در پیوند با کتاب‌ها را به کتابخانه‌ها می‌برد. کتابداران، داوطلبان و مروجان کتابخوانی با شرکت در کارگاه‌های «کتابخانه های با من بخوان» افزون بر آشنایی با اصول بلندخوانی و روش‌های سهیم شدن کتاب با کودکان، ویژگی‌های اصلی یک کتابخانه کودک‌محور و فضای سرشار از سواد را می‌آموزند. با اجرای «با من بخوان»، فضای کتابخانه‌ها به فضایی پویا که پیوسته در آن نشست‌های بلندخوانی و فعالیت‌های در پیوند با کتاب اجرا می‌شود، بدل خواهد شد.

کارگاه «کتابخانه های با من بخوان» در روزهای ۲۸ و ۲۹ تیرماه ۱۳۹۶ با حضور کتابداران و مروجان کتابخوانی در شهر مهاباد با پشتیبانی مالی صندوق آموزش و توانمندسازی کودکان کار و محروم و انجمن حامی برگزار شد. شهر پاوه در استان کرمانشاه نیز در روزهای ۵ و ۶ اَمردادماه میزبان آموزشگران با من بخوان بود.

برنامه «با من بخوان» که پیش‌تر برنامه ترویج کتابخوانی با کودکان را در شماری از مراکز آموزشی ۱۶ استان کشور، از راه ارسال کتاب‌های باکیفیت و برگزاری کارگاه و آموزش به مربیان و آموزگاران اجرا کرده است، بنا بر تجربه‌ها و دستاوردهایی که در سال‌های اجرای این برنامه به آن نائل آمده، اجرای «با من بخوان» در کتابخانه‌ها را به عنوان رویکردی تازه در برنامه سال جاری خود قرار داده است.

در این کارگاه‌ها، شرکت‌کنندگان افزون بر آموختن چگونگی سازمان‌دهی کتابخانه، با طراحی چیدمان و فضاسازی کتابخانه آشنا می‌شوند و آموزش‌های لازم را درباره اجرای نشست‌های کتابخوانی و فعالیت‌های در پیوند فرامی‌گیرند.

برنامه «با من بخوان» بر اساس این رویکرد، افزون بر فرستادن کتاب‌های باکیفیت و آموزش و توانمندسازی کتابداران کتابخانه‌هایی که به این برنامه پیوسته‌اند، خود نیز به صورت مستقیم اقدام به تاسیس کتابخانه‌هایی جدید در برخی مناطق زیر پوشش می‌کند.

ویژگی کتابخانه های با من بخوان

کتابخانه های با من بخوان تنها مکانی برای نگهداری و امانت کتاب به کودکان و نوجوانان نخواهند بود بلکه مکانی برای برگزاری نشست‌های کتابخوانی و انجام فعالیت‌های در پیوند با کتاب هستند؛ قفسه‌ها، چیدمان و فضاسازی این کتابخانه‌ها کودک‌محور است و کتاب‌ها و وسایل نقاشی و کاردستی در دسترس کودکان قرار دارند. این کتابخانه فضایی سرشار از سواد دارد که بدون وجود یک آموزگار یا شیوه‌های سنتی آموزش به کودکان کمک می‌کند تا هر چه بهتر بیاموزند و تجربه کنند. کتابدار کتابخانه با من بخوان تنها یک کتابدار نیست؛ بلکه یک ترویجگر کتاب، مدیر و برنامه‌ریز نشست‌های کتابخوانی و فعالیت‌های هنری و نمایشی در پیوند با کتاب است که در طول سال اجرا می‌شود. کتابخانه های با من بخوان دربرگیرنده کتاب‌های باکیفیتی است که تمامی گروه‌های سنی کودکان را از صفر تا ۱۶ سال دربرمی‌گیرد.