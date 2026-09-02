شناسایی و دستگیری بیش از ۱۰۰ عامل مخل امنیت در شهرستان ری

به گزارش خبرنگار مهر، اصغرزاده، بعد از ظهر چهارشنبه، در جلسه شورای اداری شهرستان ری با تشریح اقدامات اطلاعاتی انجام‌شده در این شهرستان اظهار داشت: در جریان تحولات امنیتی اخیر، بیش از ۱۰۰ نفر از عوامل مخل نظم و امنیت که وابسته به جریان‌های معاند و گروهک‌های ضدانقلاب بودند، شناسایی، دستگیر و به دستگاه قضایی معرفی شدند.

وی افزود: همچنین بیش از ۱۰ نفر از اراذل و اوباشی که با در دست داشتن سلاح، امنیت روانی مردم را تهدید می‌کردند، دستگیر و سلاح‌های آنان کشف و ضبط شد.

جانشین اداره کل اطلاعات جنوب استان تهران با تأکید بر ضرورت خدمت‌رسانی مستمر به مردم گفت: وزارت اطلاعات در کنار سایر دستگاه‌های حکومتی برای تأمین امنیت پایدار و مقابله با تهدیدهای مختلف فعالیت می‌کند.

اصغرزاده با اشاره به تغییر رویکرد دشمن در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: پس از ناکامی دشمن در عرصه‌های نظامی و امنیتی، تمرکز بیشتری بر جنگ اقتصادی و تحریک بازار برای ایجاد نارضایتی در جامعه صورت گرفته است.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی باید با مدیریت منابع، نظارت بر انبارها و تأمین به‌موقع کالاها، از شکل‌گیری شایعات درباره کمبود و قحطی و تبدیل آن به نارضایتی اجتماعی جلوگیری کنند.

جانشین اداره کل اطلاعات جنوب استان تهران همچنین نسبت به گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرستان ری هشدار داد و گفت: این روند علاوه بر ایجاد فشار بر زیرساخت‌ها، هویت و ظرفیت‌های شهرستان را تهدید می‌کند.

وی از بخشداری‌ها، شهرداری‌ها و جهاد کشاورزی خواست با همکاری و هم‌افزایی، اقدامات جدی و عملیاتی برای جلوگیری از ادامه ساخت‌وسازهای غیرمجاز انجام دهند.

اصغرزاده همچنین با اشاره به برخی مشکلات در شبکه نانوایی‌های شهرستان ری اظهار داشت: آرد یارانه‌ای با هدف حمایت از معیشت مردم اختصاص می‌یابد و دستگاه‌های نظارتی باید بر نحوه فعالیت نانوایی‌ها نظارت بیشتری داشته باشند.

وی در ادامه رعایت هنجارهای اجتماعی در محیط‌های اداری را ضروری دانست و بر مسئولیت مدیران در صیانت از فضای ادارات تأکید کرد.

جانشین اداره کل اطلاعات جنوب استان تهران در پایان با اشاره به نزدیک شدن بازگشایی مراکز آموزشی، خواستار آمادگی دستگاه‌های مرتبط برای آغاز سال تحصیلی شد و بر تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و مردم تأکید کرد.