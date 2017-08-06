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۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۵۱

کتاب «رساله محبت» به چاپ پنجم رسید

کتاب «رساله محبت» به چاپ پنجم رسید

کتاب «رساله محبت» اثر آیت الله محمد شجاعی توسط انتشارات سروش به چاپ پنجم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش، کتاب «رساله محبت» اثر آیت الله محمد شجاعی شامل ۹ کلام در باب معارف الهی، به تازگی توسط انتشارات سروش به چاپ پنجم رسیده است.

عشق در این کتاب، در تداول عامه عبارت است از هیجان و شوق مستمر و غلبه محبت نسبت به محبوب که اوج آن وصال با محبوب اسـت، امّا در اصطلاح حکما و عرفای اسـلامی، مخصـوصاً در ایران، غالبـاً مرادف و معـادل وَدّ و حتّی حُبّ  به کار می رود وآن را عبارت می دانند از میل طبیعی شدید به آنچه مطلوب و لذت بخش طبع اسـت و سبب آن ممکن است خودپرستی یا جلب نفع باشد یا علاقه به خیر و جمال و نیکی، یا حتّی توافق و تناسب روحانی و معنوی؛ و آنچه منشأ عشـق الهی شمرده شده است همین توافق روحانی و معنوی است.

در اندیشه اسلامی حتّی ایمان حقیقی از جنـس محبّت است: ایمان حقیقی وصف دل و شأن آن است، همچنین عبادت اصلی و علم و ادراک نیز در اصل وصف دل و شأن آن است. محبّت آثار و آدابی دارد و ریشـه های آن را در شریعت و آیین های عبـادی و معـارف اسـلامی می توان جست وجو کرد که در این کتاب به آن پرداخته شده است.

این اثر با تبیین مضامینی در زمینه ایمان حقیقی، عقل، علم و ادراک به بررسی تحولات قلبی انسان، حالات آن، محبت و آثارش در فرهنگ اسلامی می پردازد. نویسنده ایمان حقیقی را مربوط به دل ها دانسته و با اهتمام به آموزه های قرآنی، وصف و شآن آن را از آیات به اثبات رسانده و آن را ویژگی اصلی مومنان معرفی کرده است.

آنچه قرآن در این زمینه بیان می‌کند و اسراری که در این آیات نهفته است، چیزی نیست که بتوان در گفته‌ها و نوشته‌ها آورد، زیرا علاوه بر این که حقایق نوری و مقاصد عالیه قرآن کریم در این حوزه مانند زمینه‌های دیگر، از ما پوشیده است، آن مقدار هم که فهمیده می‌شود، ممکن نیست همه آن به گفته و نوشته بیاید، برای این که این قسمت به افرادی اختصاص دارد که از مکاشفات و مشاهدات صحیح برخوردارند، یعنی یافتنی است و گفتنی و شنیدنی محسوب نمی‌شود. قسمتی هم بسیار دقیق و عمیق است و برای اکثر اشخاص قابل فهم و هضم نیست و قسمتی نیز که می‌شود گفت و فهمید، احتیاج به شرح و بسط طولانی دارد.

 مولف در بخش اول کتاب در ۶ فصل «ایمان حقیقی، وصف دل و شأن آن است»، «عبادت اصلی، وصف دل و شأن آن است»، «علم و ادراک، در اصل، وصف دل و شأن آن است»، «تحول دل و حالات و آثار و آداب»، «محبت» و «آثار محبت و آداب آن»، به تبیین جایگاه دل در ایمان پرداخته است و در بخش دوم با بیان ۹ کلام «معارف در مخاطره دو عامل»، «ضرورت تبیین صحیح معارف»، «تصویر ناصحیح معارف و تبعات آن»، «غیب روزه و ضیافت الهی»، «عبودیت»، «آیت خواب و آیت های موجود در آن»، «کتاب یا صحیفه عمل انسان»، «خواب دنیا و غفلت از عالم عهد» و «حذف ها و تعبیرهای سوال برانگیز» به بیان معارف الهی می پردازد.

چاپ پنجم این اثر با ۳۰۹ صفحه و قیمت ۱۶ هزار ریال منتشر و عرضه شده است.

کد مطلب 4051250

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