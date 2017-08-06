به گزارش خبرگزاری مهر، «نبیه بری» رئیس مجلس لبنان با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

ظریف وزیر امورخارجه کشورمان در ملاقات با نبیه بری رئیس مجلس لبنان پیروزی های اخیر ارتش و مقاومت لبنان علیه تروریست ها را تبریک گفت و اظهار داشت: مردم لبنان همواره درس مقاومت می دهند.

رئیس مجلس لبنان هم با ابراز خرسندی از حضور درمراسم تحلیف ریاست جمهوری گفت: سال گذشته بر رژیم صهیونیستی و امسال بر تروریست ها پیروز شدیم.

وی خطاب به ظریف گفت: جنابعالی همواره به اصول پایبند بوده اید و تلاش کرده اید از طریق گفتگو مشکلات را حل نمایید.

در ادامه طرفین در خصوص موضوعات منطقه ای، سوریه، عراق، روند مذاکرات آستانه، مسائل خلیج فارس و برجام نیز گفتگو و تبادل نظر کردند.