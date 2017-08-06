۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۳۶

دریادار رستگاری اعلام کرد؛

زیردریایی«فاتح»در هفته دفاع مقدس به نیروی دریایی ارتش ملحق می‌شود

رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع گفت: زیردریایی«فاتح»ساخت متخصصان سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع در هفته دفاع مقدس به ناوگان نیروی دریایی ارتش ملحق می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار امیر رستگاری با اشاره به توانمندی‌های متخصصان ایرانی در ساخت و طراحی تجهیزات دفاعی در عرصه دریا اظهار داشت: تمام تلاش ما بر این است که ان‌شاءالله در هفته دفاع مقدس امسال زیردریایی «فاتح» را به طور رسمی به نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران تحویل دهیم.

 وی افزود: این زیردریایی به لحاظ پیچیدگی‌هایی که دارد، جهت آماده‌سازی و الحاق باید آزمایش‌های مختلف و سختی را بگذراند و هم‌اکنون این زیردریایی در حال گذراندن این آزمایش‌هاست.

 دریادار رستگاری با بیان اینکه این زیردریایی به لحاظ عملیاتی از قابلیت‌های بسیار خوبی برخوردار است، عنوان کرد: زیردریایی «فاتح» تاکنون غوص‌های بسیار خوبی داشته است و قابلیت‌های عملیاتی آن در زمان الحاق توسط وزیر دفاع بیان می‌شود.

هادی رضایی

