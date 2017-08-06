به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار امیر رستگاری با اشاره به توانمندیهای متخصصان ایرانی در ساخت و طراحی تجهیزات دفاعی در عرصه دریا اظهار داشت: تمام تلاش ما بر این است که انشاءالله در هفته دفاع مقدس امسال زیردریایی «فاتح» را به طور رسمی به نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران تحویل دهیم.
وی افزود: این زیردریایی به لحاظ پیچیدگیهایی که دارد، جهت آمادهسازی و الحاق باید آزمایشهای مختلف و سختی را بگذراند و هماکنون این زیردریایی در حال گذراندن این آزمایشهاست.
دریادار رستگاری با بیان اینکه این زیردریایی به لحاظ عملیاتی از قابلیتهای بسیار خوبی برخوردار است، عنوان کرد: زیردریایی «فاتح» تاکنون غوصهای بسیار خوبی داشته است و قابلیتهای عملیاتی آن در زمان الحاق توسط وزیر دفاع بیان میشود.
